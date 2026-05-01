Drumul spre mare, liber în minivacanța de 1 Mai. Trafic redus pe principalele rute către litoral

Potrivit informațiilor transmise din teren, circulația pe principalele drumuri către mare s-a desfășurat fără blocaje sau coloane importante de mașini.

Pe traseele folosite frecvent de turiști pentru a ajunge pe litoral, valorile de trafic au rămas reduse pe parcursul zilei, iar timpul de deplasare nu a fost afectat de aglomerație.

Reporterii aflați pe drumurile către litoral au transmis că circulația s-a desfășurat fluent, fără puncte majore de congestie și fără incidente care să afecteze semnificativ traficul.

În contextul minivacanței de 1 Mai, autoritățile monitorizează principalele artere rutiere către mare, însă până la această oră nu au fost semnalate probleme majore de circulație.

Mulți turiști au ales să plece către litoral încă din cursul nopții sau în prima parte a dimineții, ceea ce ar fi putut contribui la distribuirea mai uniformă a traficului pe parcursul zilei.