Fifor îl acuză pe Bolojan că menține o criză politică: „Un lider care, cu bună știință, vulnerabilizează țara”

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, deputatul social-democrat Mihai Fifor l-a criticat pe premierul Ilie Bolojan, considerând că acesta „se agață cu disperare de fotoliul de premier” și acuzându-l că refuză să demisioneze în ciuda pierderii majorității parlamentare.

Potrivit acestuia, „de mai bine de o săptămână, Ilie Bolojan conduce fără susținere parlamentară” și, în loc să facă „gestul firesc într-o democrație funcțională – să plece”, ar menține țara într-un blocaj politic prelungit.

„Ceea ce am văzut aseară nu a fost un lider lucid, conectat la realitate, ci un om care se crede providențial. Un om care pare convins că el, și numai el, deține adevărul absolut, indiferent de cifre, indiferent de efectele deciziilor sale, indiferent de voința politică exprimată clar în Parlament”, a scris Fifor în mesajul său.

De asemenea, deputatul social-democrat a făcut referiri și la o „confiscare a guvernării”, afirmând că legitimitatea politică nu poate fi menținută în absența unei majorități parlamentare.

„Concluzia este una cât se poate de clară și nu mai lasă loc de nuanțe: Ilie Bolojan a devenit, în acest moment, un factor de risc pentru România. Nu mai vorbim doar despre un premier contestat politic. Vorbim despre un lider care, cu bună știință, vulnerabilizează țara – intern, prin blocaj și criză politică prelungită, și extern, prin imaginea unei guvernări fără legitimitate și fără direcție. Pentru a-și proteja poziția, pentru a-și apăra cercul de interese și, mai ales, pentru a-și hrăni orgoliul, alege să împingă România într-o situație tot mai complicată”, a adăugat Fifor.

În final, social-democratul susține că îndepărtarea lui Bolojan din funcția de premier nu mai este doar o opțiune politică, ci „o necesitate”, subliniind nevoia României „de un guvern care să lucreze pentru cetățeni”.

„Un premier care ignoră realitatea parlamentară, care refuză evidența pierderii majorității și care prelungește deliberat criza devine, inevitabil, un element toxic pentru funcționarea statului. De aceea, lucrurile trebuie spuse direct: Palatul Victoria nu poate fi ocupat în absența legitimității. Iar România nu-și mai permite luxul unui lider care pune mai presus de interesul național propriile ambiții. Îndepărtarea lui Ilie Bolojan din funcția de premier nu mai este o opțiune politică. A devenit o necesitate. România are nevoie de stabilitate, de responsabilitate și de un guvern care să lucreze pentru cetățeni, nu pentru orgoliile unui singur om”, a conchis Fifor.