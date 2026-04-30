Cum se delectează premierul Bolojan? Cartea pe care a cumpărat-o ultima oară când a intrat într-o librărie

Premierul Ilie Bolojan a vorbit joi, la Rock FM, despre ultima carte pe care a cumpărat-o în momentul în care a intrat într-o librărie, subliniind că pentru el, cititul este o formă de „delectare”.
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Diana Nunuț
30 apr. 2026, 11:43, Politic

Premierul Ilie Bolojan a acordat un interviu joi, la Rock FM, în care a fost întrebat despre actuala situație politică din România, în contextul tensiunilor din coaliția de guvernare generate de PSD prin retragerea sprijinului politic pentru premier și depunerea demisiilor a miniștrilor PSD din Guvern.

Spre finalul interviului, Bolojan a fost întrebat ce citește în prezent sau ce volume are în așteptare.  Premierul a precizat că a cumpărat recent cartea „Constituția Libertății”, de Friedrich Hayek, însă nu a reușit să citească, dat fiind contextul politic tensionat din ultima perioadă.

„Să știți că a apărut o carte pe care am apucat să o răsfoiesc, dar dat fiind turbulențele nu am apucat să intru în ea. Am luat-o cred că săptămâna trecută. Este [scrisă de] Hayek, Constituția Libertății”, a declarat acesta la Rock FM.

Bolojan l-a descris pe Friedrich Hayek drept „un autor, totuși, inspirațional, economic” și a adăugat că își propune să revină la lectură în perioada următoare.

Referindu-se la obiceiurile sale, premierul a subliniat rolul lecturii în viața personală.

„În general, citesc pentru că asta, pentru mine, e o formă de delectare. Unii oameni aleargă, unii se delectează într-un fel sau altul. Pentru mine, cititul reprezintă ceva și e o formă de delectare”, a conchis acesta.

