România pierde procesul cu Pfizer și este obligată să plătească 600 de milioane de euro

Potrivit comunicatului transmis miercuri de instanța belgiană, dosarul vizează contractul semnat de Comisia Europeană cu Pfizer în mai 2021 pentru achiziția de vaccinuri anti-COVID în numele statelor membre ale Uniunii Europene, inclusiv România. Acordul stabilea pentru fiecare stat participant un număr precis de doze.

Pfizer a dat în judecată, la finalul anului 2023, România, Polonia și Ungaria, după ce cele trei state au refuzat să mai preia și să plătească toate dozele comandate în timpul pandemiei.

Judecătorii au arătat că nu există nereguli în procedura prin care a fost atribuit contractul și au respins argumentele invocate de partea română privind rezilierea sau modificarea obligațiilor contractuale. Instanța a stabilit că scăderea numărului de infectări și evoluția pandemiei nu justifică renunțarea la dozele comandate.

Prin urmare, tribunalul a decis că România trebuie „să preia dozele de vaccin care îi mai rămân și să plătească prețul acestora către Pfizer, respectiv 3.031.128.036,97 lei, cu TVA inclus”, adică aproximativ 600 de milioane de euro.

Astfel, România are de preluat aproximativ 28 de milioane de doze de vaccin anti-COVID rămase din contractul european semnat în 2021.

În același dosar, Polonia a fost obligată să achite circa 1,3 miliarde de euro.