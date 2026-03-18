Planuri pentru un atac armat pe TikTok. Tânăr pus sub acuzare după ce a amenințat o moschee și a afișat simboluri neonaziste

Wyatt James Brzoska, în vârstă de 20 de ani, ar fi publicat o serie de postări pe TikTok care făceau referire la împușcături în masă și simboluri extremiste, inclusiv „soarele negru”, un simbol neonazist, potrivit unei plângeri penale depuse la Curtea Districtuală a Statelor Unite pentru Districtul de Nord al statului Ohio, potrivit Reuters.

Apărătorii drepturilor omului din SUA au avertizat cu privire la creșterea islamofobiei și a antisemitismului în ultimii ani, din cauza intensificării sentimentelor anti-imigrație și a retoricii supremaciste albe, precum și a consecințelor războiului Israelului în Gaza după un atac al Hamas din 2023.

Acuzațiile au fost raportate miercuri de o filială a NBC. Reprezentantul lui Brzoska nu a putut fi contactat imediat pentru a comenta.

FBI a primit prima dată o informație despre Brzoska la mijlocul lunii noiembrie. La acea vreme, Brzoska a spus că „amenințările erau o glumă”, se arată în plângere.

La sfârșitul lunii noiembrie, Brzoska a postat un videoclip cu referiri la atacul armat din 2019 asupra unei moschei din Christchurch, Noua Zeelandă, comis de un supremacist alb care a ucis 51 de persoane, se arată în plângere.

FBI-ul l-a interogat din nou, iar el a recunoscut că deține o pușcă AR15, două puști de vânătoare și o pușcă Springfield cu încărcare prin bolt, potrivit plângerii.

Conform plângerii, pe 10 martie, el a postat un videoclip în care îndrepta camera către o moschee din Ohio, cu un text care spunea: „O să simțiți asta”.

Brzoska se confruntă cu acuzații federale pentru amenințări interstatale și deținere ilegală de arme de foc în timp ce consuma o substanță controlată. Plângerea menționează că postările lui Brzoska arătau dorința sa de a-l imita pe Brenton Tarrant, autorul atacului armat din Christchurch.