Planuri pentru un atac armat pe TikTok. Tânăr pus sub acuzare după ce a amenințat o moschee și a afișat simboluri neonaziste

Un bărbat din nord-estul statului Ohio a fost acuzat de amenințări la adresa unei moschei și de deținere ilegală de arme de foc în timp ce se afla sub influența unor substanțe controlate, potrivit documentelor instanței federale.
Sursa foto: Pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
19 mart. 2026, 01:47, Știri externe

Wyatt James Brzoska, în vârstă de 20 de ani, ar fi publicat o serie de postări pe TikTok care făceau referire la împușcături în masă și simboluri extremiste, inclusiv „soarele negru”, un simbol neonazist, potrivit unei plângeri penale depuse la Curtea Districtuală a Statelor Unite pentru Districtul de Nord al statului Ohio, potrivit Reuters.

Apărătorii drepturilor omului din SUA au avertizat cu privire la creșterea islamofobiei și a antisemitismului în ultimii ani, din cauza intensificării sentimentelor anti-imigrație și a retoricii supremaciste albe, precum și a consecințelor războiului Israelului în Gaza după un atac al Hamas din 2023.

Acuzațiile au fost raportate miercuri de o filială a NBC. Reprezentantul lui Brzoska nu a putut fi contactat imediat pentru a comenta.

FBI a primit prima dată o informație despre Brzoska la mijlocul lunii noiembrie. La acea vreme, Brzoska a spus că „amenințările erau o glumă”, se arată în plângere.

La sfârșitul lunii noiembrie, Brzoska a postat un videoclip cu referiri la atacul armat din 2019 asupra unei moschei din Christchurch, Noua Zeelandă, comis de un supremacist alb care a ucis 51 de persoane, se arată în plângere.

FBI-ul l-a interogat din nou, iar el a recunoscut că deține o pușcă AR15, două puști de vânătoare și o pușcă Springfield cu încărcare prin bolt, potrivit plângerii.

Conform plângerii, pe 10 martie, el a postat un videoclip în care îndrepta camera către o moschee din Ohio, cu un text care spunea: „O să simțiți asta”.

Brzoska se confruntă cu acuzații federale pentru amenințări interstatale și deținere ilegală de arme de foc în timp ce consuma o substanță controlată. Plângerea menționează că postările lui Brzoska arătau dorința sa de a-l imita pe Brenton Tarrant, autorul atacului armat din Christchurch.

