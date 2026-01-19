Prima pagină » Știri externe » Accidentul feroviar din Spania. Sursă Reuters: Ce au descoperit anchetatorii la locul tragediei

Două trenuri de mare viteză au deraiat, duminică seara, în Spania. Cel puțin 39 de persoane și-au pierdut viața, iar alte zeci sunt spitalizate. A fost deschisă și o anchetă preliminară, iar o sursă a dezvăluit pentru Reuters ce au descoperit la fața locului cei care investighează cazul.
Accidentul feroviar din Spania. Sursă Reuters: Ce au descoperit anchetatorii la locul tragediei
Accidentul feroviar din Spania. Sursa foto: Hepta
Diana Nunuț
19 ian. 2026, 19:04, Știri externe

Anchetatorii au descoperit o îmbinare defectuoasă pe șinele de cale ferată la locul producerii accidentului feroviar din Spania, a declarat o sursă pentru Reuters.

Sursa a declarat sub protecția anonimatului, pentru Reuters, că anchetatorii consideră că această descoperire este esențială pentru identificarea cauzei precise a accidentului.

Tehnicienii aflați la fața locului, care au analizat șinele, au identificat o uzură la îmbinarea dintre secțiunile șinei, care, potrivit acestora, indica faptul că acest lucru exista de ceva timp, a mai declarat sursa pentru Reuters. Ei au mai constatat că îmbinarea defectuoasă a creat un spațiu între secțiunile șinei, care s-a lărgit pe măsură ce trenurile continuau să circule pe șină.

Accidentul s-a produs în „condiții ciudate”

Álvaro Fernandez Heredia, președintele Renfe, compania care operează cel de-al doilea tren care a deraiat duminică seara, a declarat pentru postul de radio Cadena Ser că este prea devreme pentru a vorbi despre cauză. El a afirmat că accidentul s-a produs în „condiții ciudate” și că „eroarea umană este practic exclusă”.

Primele vagoane ale trenului operat de firma spaniolă Iryo au trecut peste acest decalaj dintre șine, dar ultimele două vagoane au deraiat, antrenând și vagoanele șapte și șase, a mai spus sursa pentru Reuters.

Luni, premierul spaniol Pedro Sanchez a anunțat, într-o conferință de presă, că decretează trei zile de doliu național, ca urmare a producerii accidentului feroviar.

