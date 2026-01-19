Alexandru Nazare: Bugetul pe 2026 intră în linie dreaptă. Prioritatea rămâne relansarea economică

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat detalii privind calendarul și prioritățile pentru aprobarea bugetului de stat pe 2026, în urma discuțiilor purtate cu partenerii din coaliția de guvernare.

Calendar clar pentru aprobarea bugetului

Potrivit ministrului, procesul de aprobare va respecta un calendar clar și realist:

„În câteva zile vom aproba plafoanele bugetare, urmând apoi consultări cu toate ministerele. Tot în această perioadă definitivăm strategia fiscal-bugetară pentru anul în curs și raportul macroeconomic. La mijlocul lunii februarie urmează publicarea proiectului de buget și aprobarea în Guvern, iar în a doua parte a lunii februarie bugetul va intra în dezbatere și la vot în Parlament.”

Nazare a subliniat că acest calendar a fost agreat de toate partidele din coaliție, ceea ce asigură „înțelegerea comună a ritmului și etapelor de aprobare a bugetului”.

Pachete de măsuri pentru administrație și relansare economică

Ministrul a precizat că bugetul pe 2026 va reflecta și pachetul de măsuri pentru administrație, precum și continuarea măsurilor de relansare economică:

„Acestea vor fi reflectate atât în bugetul pe 2026, cât și prin pachete distincte de politici publice, construite echilibrat, pe baza propunerilor tuturor membrilor coaliției.”

Analiza execuției bugetare pe 2025

Alexandru Nazare a făcut și o analiză a execuției bugetare pentru anul anterior:

„Tot azi am discutat situația execuției bugetare pe 2025, la nivelul fiecărui minister. Închidem anul cu o execuție în ansamblu, bună – cu peste 90% grad de implementare pentru majoritatea ministerelor. Un buget credibil pornește de la o analiză riguroasă a execuției anului anterior, pentru a corecta ceea ce nu a funcționat și a consolida ceea ce a dat rezultate.”

Prioritate: corectitudine și relansare economică

Ministrul a subliniat că bugetul pe 2026 trebuie să fie „corect” și realist:

„Pornind de la această analiză, dar și de la experiența anilor anteriori, bugetul pentru 2026 trebuie să fie, înainte de toate, un buget corect: să reflecte nivelul real al cheltuielilor, fără a supraevalua venituri. Doar pe premise de corectitudine și responsabilitate putem proiecta creștere reală și rezultate concrete, pentru toți.”

Nazare a reiterat că prioritatea principală rămâne relansarea economică, susținută prin absorbția fondurilor europene, programe finanțate din bugetul de stat și soluții sustenabile pentru accelerarea investițiilor:

„Prioritatea centrală a acestui an rămâne în continuare relansarea economică – prin absorbția cât mai bună a fondurilor europene disponibile, completată de programe finanțate din bugetul de stat și soluții sustenabile de relansare și accelerare a investițiilor.”