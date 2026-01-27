Ministrul Finanțelor anunță că pachetul de relansare economică include sprijin pentru companii din sectoare strategice și măsuri fiscale pentru microîntreprinderi

„Mesajul meu încă de anul trecut a fost să aliniem aprobarea pachetului de relansare cu bugetul, pentru că atunci când ai proiecția bugetară știi exact ce resurse sunt și să le adoptăm împreună”, a spus Nazare la Antena 3 CNN.

Ministrul a precizat că pachetul a fost elaborat împreună cu „specialiști din toate partidele” și are două componente.

„Are o componentă legată de diversificarea schemelor de sprijin pentru companii. Cu prioritate, acolo unde balanța noastră comercială suferă, nu peste tot, cu prioritate în zone strategice, cum sunt resursele minerale, inteligența artificială, cercetarea, dezvoltarea, inclusiv zona de apărare, pentru toate tipurile de companii. Inclusiv pentru proiecte strategice mari, pentru care trebuie să avem instrumente pentru a le atrage”, a explicat Nazare.

El a subliniat că România trebuie să poată reacționa rapid în competiția regională pentru investiții majore.

„În momentul când avem o investiție mare care vrea să vină în România, trebuie să avem un mix de măsuri, de facilități pe care le putem oferi, pentru că aici suntem într-o competiție cu toți vecinii noștri. Trebuie să reacționăm foarte rapid și să avem și instrumentele. Le vom avea”, a adăugat ministrul.

Măsuri fiscale pentru microîntreprinderi

A doua componentă a pachetului se referă la măsuri fiscale și de simplificare, inclusiv pentru microîntreprinderi.

„Și, pe de altă parte, măsuri fiscale, inclusiv măsuri de simplificare, chiar și pentru microîntreprinderi, în care să le facem viața mai ușoară”, a declarat Nazare.

Ministrul a amintit că, prin ordonanța adoptată la finalul anului trecut, a fost introdusă o cotă unică de impozitare de 1% pentru microîntreprinderi.

De asemenea, ministrul Finanțelor a vorbit despre extinderea termenului pentru angajarea unicului angajat, de la 30 la 90 de zile, clarificarea modului „în care este calculat concediul medical al acelui unic angajat”, posibilitatea revenirii la statutul de microîntreprindere pentru firmele care au trecut temporar peste plafonul de 100.000 de euro, precum și acordarea de bonificații pentru contribuabilii care își achită la timp obligațiile fiscale și depun la termen situațiile financiare.