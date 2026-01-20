Prima pagină » Politic » Încep să curgă amenzi pentru parcare în Capitală. Ciucu: Astăzi, serviciul de parcări este o glumă

Pentru un loc de parcare, Primăria Capitalei încasează din 12 ore, doar două ore, spune primarul Ciprian Ciucu. Acesta a dat dispoziție Poliției Locale să taie amenzi celor care nu plătesc și afirmă că în următoarele luni va „pune lucrurile la punct” pentru că „serviciul de parcări este o glumă”.
parcari in capitală. Foto: Facebook
20 ian. 2026

„În următoarele luni voi avea și câte 4 – 5 ședințe pe zi pentru a pune lucrurile la punct… Astăzi, serviciul de parcări este o glumă! Ca să vă faceți o idee, în medie, pentru un loc de parcare încasăm din 12 ore, doar 2 ore. De ce? Pentru că s-a dus vestea că PMB nu mai poate impune (angajații firmei de parking neavând calitatea de agenți constatatori) și din cauza avalanșei de gratuități”, spune, marți, pe Facebook, primarul general Ciprian Ciucu.

Ciucu afirmă că a dat dispoziție Poliției Locale ca de săptămâna acesta să taie amenzi pentru cei care nu plătesc parcarea.

„Aviz amatorilor, de săptămâna acesta, Poliția Locală a Municipiului București va aplica amenzi. De asemenea, Poliția Locală va prelua cele 7 mașini, „OZN-urile”, cum li se spune popular care vor înregistra și emite automat amenzile. Am rugat Poliția Locală a Sectorului 6 să asiste Poliția Locală a Municipiului București în acest proces, să facă transfer de know-how (proceduri, regulamente etc.)”, spune primarul.

Potrivit primarului general, aproximativ 100.000 de mașini au gratuități pe aproximativ 40.000 de locuri de parcare. El afirmă că „actuala politică este caducă, este un non-sens”.

„Peste de 5.000 de mașini ale presei au gratuități. Multe zeci de mii de mașini ale persoanelor cu handicap și ale însoțitorilor (am fost informat că aici există și un fenomen semnificativ de fraudă cu însemne false). Vom menține gratuitatea, dar doar pe cele 4% locuri pe care le organizăm cu acestă destinație, conform legii. Și… mai sunt 86.000 de mașini electrice și hibride, inclusiv „mild hybrid”, care „se bat” pe cele cca. 40.000 de locuri de parcare. Aici nu am luat o decizie, vom avea o dezbatere pentru că mai mult de jumătate din încasări sunt anulate de aceste gratuități, iar bugetul PMB este în piuneze”, mai spune primarul general.

În ceea ce privește crearea de noi locuri de parcare, Ciprian Ciucu declarată că va veni cu informații pe acest subiect pe parcursul acestui an, în funcție de buget, dar și despre un posibil parteneriat public-privat.

„Mai am nevoie de timp să creionez o politică consistentă. Momentan doar punem la punct ce există. I-am dat în lucru viceprimarului Stelian Bujduveranu să operaționalizeze un serviciu propriu de ridicări, care să funcționeze în Inelul Central, dar decizia finala va fi luată după discuții cu primarii sectoarelor”, mai spune Ciucu.

