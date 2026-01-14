Prima pagină » Politic » MAE ridică nivelul de alertă pentru Iran la maxim: „Părăsiți imediat țara!”

MAE ridică nivelul de alertă pentru Iran la maxim: „Părăsiți imediat țara!”

Ministerul Afacerilor Externe a crescut avertismentul de călătorie la 9/9 din cauza contextului de securitate și riscului de escaladare. Există încă zboruri disponibile.
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Andreea Tobias
14 ian. 2026, 21:54, Politic

Având în vedere contextul de securitate din Republica Islamică Iran şi riscul crescut de escaladare, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români că a ridicat nivelul avertismentului de călătorie pentru Republica Islamică Iran la nivelul maxim 9/9 – părăsiți imedat țara!.

Astfel, MAE recomandă cu fermitate cetăţenilor români aflaţi în Republica Islamică Iran să părăsească această ţară imediat, pe orice rută sigură existentă. Din informațiile de la acest moment, există încă zboruri disponibile pentru părăsirea teritoriului iranian.

Românii să își anuleze călătoriile

Totodată, MAE subliniază că cetăţenii români care au deja planificate călătorii către Iran în perioada următoare, sunt sfătuiți cu fermitate să le anuleze.

De asemenea, MAE recomandă cu fermitate românilor care se află în Republica Islamică Iran să își semnaleze prezența la Ambasada României la Teheran, la numărul de telefon de urgență al misiunii: +98 21 77647570.

În prezent, numărul de telefon funcționează doar prin apel GSM, apelarea acestuia prin intermediul aplicațiilor de mesagerie fiind imposibilă din cauza lipsei accesului la internet.

În eventualitatea în care cetățenii români întâmpină dificultăți în contactarea misiunii diplomatice, alternativ, aceştia pot apela numărul de telefon +98 21 77539041, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact şi Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

