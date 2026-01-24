Nicușor Dan, despre Mercosur: poate să aducă o creștere de 10, poate 15% a industriei auto

Nicușor Dan a declarat sâmbătă seară că România ar fi avantajată de acordul Mercosur. El a dat exemplul industriei auto care are o pondere însemnată în exporturile țării.

„România, are exporturi cam de 90 de miliarde, anual, euro, din care cam jumătate sunt exporturile din industria auto. Fie direct, fie componente pentru industria auto europeană, care la rândul ei exportă mașini finite. Deci închipuiți-vă ce înseamnă o piață suplimentară pentru întreaga industria auto europeană, din care România e o componentă importantă”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele estimează, astfel o creștere de 10, poate 15% a industriei auto din România. Ce ar însemna pentru România, de la un export de 42-43 de miliarde de euro, încă 5 miliarde de euro care să vină anual în industria românească.

Poziția României este de susținere a Mercosur

Nicușor Dan a mai spus că subiectul Mercosur nu este deloc unul nou.

„Mercosur pentru România e o chestiune extrem, extrem de serioasă. Mercosur se dezbate de 25 de ani. România are o poziție oficială de vreo, nu știu, formată de 10 ani. Când am venit în poziția asta, aveam un ministru de externe pe domnul Hurezeanu, am întrebat care-i poziția României. Poziția României este de susținere a Mercosur”, a declarat președintele.

Șeful statului s-a referit și la agricultori, cei mai nemulțumiți de acordul încheiat la nivelul Uniunii Europene.

„Din partea agricultorilor, în urmă cu vreo 4-5 luni, au existat niște semne de întrebare. Agricultori români într-o federație europeană de agricultori a fost o coaliție condusă de Franța pe subiectul ăsta în dezbaterea din interiorul Uniunii Europene. Am fost de acord, am susținut Franța în această dezbatere și în urma acestei dezbateri din interiorul Uniunii din ultimele luni au fost obținute beneficii suplimentare pentru agricultorii europeni și inclusiv pentru agricultorii români”, a mai spus Nicușor Dan.