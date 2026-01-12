Analiză ANOSR. Cât costă să fii student în România: peste 2.000 de lei lunar și burse insuficiente

O analiză publicată de Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) astăzi arată că un student are nevoie de cel puţin 2.000 de lei pe lună pentru a putea să-și urmeze studiile, 57% din această sumă fiind asigurată de părinţi.

Bursa socială este de doar 925 de lei, iar după măsurile de austeritate aplicate anul trecut, 44.000 de studenţi nu mai beneficiază de ea, susţine organizaţia.

ANOSR spune că măsurile adoptate de Guvernul României „destabilizează funcţionarea sistemului de învăţământ, descurajează continuarea studiilor şi îngreunează parcursul educaţional al tinerilor din România”.

„Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) lansează astăzi, 12.01.2026, în spaţiul public, analiza «Coşul minim al studentului, în plină austeritate. Cât costă să fii student?» – peste 2.000 lei lunar. Analiza clarifică situaţia costurilor minime pe care un student le are în fiecare lună pentru a se menţine la studii, situaţia sprijinului oferit de stat acestora, explicând totodată importanţa creşterii procentului de populaţie cu studii superioare şi sprijinului acordat acestora pe parcursul întregului proces educaţional, dar şi avantajele acestor măsuri la nivelul statului”, transmite ANOSR în analiză.

Reprezentanții studenților declară că, în 2025, „într-un context în care învăţământul din România şi studenţii au fost ţinta mai multor tăieri masive de drepturi fundamentale şi cheltuieli necesare bunei funcţionări, întreaga comunitate din educaţie a reacţionat vehement, în permanenţă, încercând să justifice prin analize pertinente şi puncte de vedere argumentate faptul că măsurile de reducere a fondurilor propuse şi ulterior adoptate de Guvernul României destabilizează funcţionarea sistemului de învăţământ, descurajează continuarea studiilor şi îngreunează parcursul educaţional al tinerilor din România”.

„Anul 2025 a marcat începutul austerităţii în educaţie, anul tăierii fondului de burse cu aproximativ 52%, lăsând peste 40.000 de beneficiari fără sprijin, anul limitării reducerii de 90% a studenţilor la transportul feroviar de la toate rutele la ruta centru universitar – domiciliu, anul în care studenţii de la învăţământul cu taxă au devenit neeligibili pentru burse şi în care statul acordă subvenţii doar pentru 9 luni din cele 12”, a transmis ANOSR.

Asociația semnalează că „Guvernul României continuă în aceeaşi manieră, existând în spaţiul public discuţii legate inclusiv de diminuarea cifrei de şcolarizare din învăţământul superior şi reducerea finanţării universităţilor”.

Potrivit datelor ANOSR, cheltuielile unui student ajung la cel puţin 2.027,99 lei lunar, distribuite astfel:

masă – 1.071,00 lei

cazare – 454,00 lei

materiale de studiu – 68 lei

transport local – 11,99 lei

îmbrăcăminte şi încălţăminte – 234,00 lei

produse de uz casnic şi igienă personală – 189,00 lei

„Având în vedere faptul că valoarea cuantumului minim al bursei sociale este de 925 lei, considerăm absolut nejustificate măsurile de austeritate din educaţie, împotriva cărora ne-am poziţionat vehement încă de la primele discuţii purtate în jurul măsurilor”, se mai arată în analiză.

Conform acesteia, cuantumul minim al bursei sociale de 925 lei este mult sub suma de care are nevoie un student pentru a se întreţine, respectiv 2.027,99 lei.

„România asigură doar un procent de 10% din veniturile lunare ale studenţilor, plasându-se sub media europeană la acest capitol, bună parte dintre venituri fiind asigurate de către părinţi. Bursele reprezintă un sprijin real pentru tineri şi contribuie în privinţa menţinerii acestora în parcursul educaţional, însă aproximativ 44.000 de studenţi au rămas fără burse în urma măsurilor adoptate prin Legea nr. 141/2025”, transmite organizaţia.

Reprezentanţii ANOSR spun că România conduce în Europa cu 17,2% persoane care se confruntă cu dificultăţi materiale severe, neputând să îşi asigure hrana, locuinţa, serviciile medicale sau alte activităţi sociale.

Solicitările ANOSR