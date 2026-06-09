Care sunt planurile administrației Ciucu privind viitorul Cathedral Plaza: demolare sau valorificare? Răspunsul PMB

Actuala administrație condusă de Ciprian Ciucu a transmis la solicitarea Mediafax care este opțiunea aleasă dintre cele două variante lansate – demolare sau valorificare a imobilului din centrul Capitalei, și în contextul în care fostul edil-șef, dar și anteriorul primar general interimar declarau anii trecuți că erau în derulare ultimii pași înainte de demolare.

În cazul în care era indicată soluția demolării, oficialii au fost rugați să precizeze soluția tehnică aleasă, cât ar dura și cât ar costa, dar și cine ar plăti.

„Dosarul privind anularea dispoziției de demolare este încă pe rolul instanței, următorul termen fiind stabilit pentru 4 iunie 2026. De asemenea, sunt în curs de soluționare și celelalte căi extraordinare de atac formulate de dezvoltator”, au comunicat responsabilii PMB.

Conform informațiilor de pe portalul instanțelor, pe 4 iunie, secția de contencios administrativ și fiscal de la Tribunalul București pe rolul căreia se află cererea de anulare a dispoziției de demolare a amânat pentru 10 septembrie cauza „pentru a se lua la cunoștință înscrisurile depuse la dosar”.

Cererea de anulare a dispoziția nr. 1.454 din 20 iulie 2022 semnată de fostul primar general a fost înregistrată pe 29 noiembrie 2022.

„Se aprobă desființarea construcției – imobil de birouri „Cathedral Plaza”, situată în București, str. General Berthlot nr. 11-15, sector 1 și respectiv str. Luterană nr. 15 și 15a, sector 1, realizată fără autorizație de construcție legală”, după cum a dispus actualul șef al statului când era primar general.

Documentul integral, aici.

„În aceste condiții, Primăria Municipiului București nu poate pune în aplicare măsura demolării cât timp dispoziția de demolare este suspendată prin hotărâri definitive ale instanței, iar litigiile nu sunt soluționate definitiv”, au conchis oficialii PMB, în răspunsul transmis Mediafax.

Două decenii de la autorizația de construire pentru imobilul Cathedral Plaza

Reprezentanții PMB au inclus în răspunsul către Mediafax și un rezumat al celor 20 de ani de la debutul acestei saga.

„Evoluția litigiilor și a măsurilor administrative privind Cathedral Plaza este prezentată sintetic mai jos, în ordine cronologică:

2006

S.C. Millenium Building Development S.R.L. a obținut de la Primăria Sectorului 1 autorizația de construire pentru imobilul Cathedral Plaza, ridicat lângă Catedrala Sf. Iosif, monument istoric.

2007

Arhiepiscopia Romano-Catolică București a contestat în instanță legalitatea autorizației de construire emise de Primăria Sectorului 1.

2009

Tribunalul Dâmbovița a decis anularea autorizației de construire. Ulterior, Curtea de Apel Ploiești a schimbat soluția și a respins acțiunea Arhiepiscopiei Romano-Catolice.

2010

În urma unei căi extraordinare de atac, Curtea de Apel Suceava a desființat decizia Curții de Apel Ploiești și a menținut hotărârea inițială de anulare a autorizației de construire. Astfel, anularea autorizației a rămas definitivă.

2012

Arhiepiscopia Romano-Catolică București și alte persoane fizice au cerut în instanță obligarea Primarului General să emită dispoziția de demolare a clădirii și să ia măsurile necesare pentru readucerea terenului la starea inițială.

Tot în 2012, Tribunalul Dâmbovița a admis acțiunea și a obligat definitiv și irevocabil Primarul General să emită dispoziția de desființare a clădirii Cathedral Plaza și să ia măsurile administrative necesare pentru refacerea zonei afectate.

2022

În baza hotărârii definitive a instanței, Primarul General a emis Dispoziția nr. 1454/20.07.2022 privind demolarea imobilului Cathedral Plaza.

Tot în 2022, Millenium Building Development SRL a contestat în instanță dispoziția de demolare și a solicitat suspendarea executării acesteia.

2023

Tribunalul București a dispus suspendarea executării dispoziției de demolare până la soluționarea procesului pe fond. Hotărârea a rămas definitivă după respingerea recursurilor.

În paralel, dezvoltatorul a solicitat și anularea dispoziției de demolare. Instanța a admis suspendarea executării dispoziției până la soluționarea definitivă a dosarului privind anularea acesteia.

Tot în 2023, Tribunalul București a respins cererea dezvoltatorului privind intrarea în legalitate a clădirii Cathedral Plaza și a obligat Primarul General să emită actul administrativ de respingere a acestei solicitări.

2024

Curtea de Apel București a admis parțial recursurile formulate de dezvoltator și alte părți implicate, dar a menținut soluția de respingere a intrării în legalitate a construcției.

2025

Millenium Building Development SRL și alte societăți implicate au formulat noi căi extraordinare de atac — cereri de revizuire și contestații în anulare — care sunt în continuare pe rolul instanțelor”, a transmis PMB, pentru Mediafax.