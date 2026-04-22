Prima pagină » Politic » Ciucu, despre Nicușor Dan: „Nu poți fi permanent echidistant"

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a declarat, în direct la Digi24, întrebat dacă a rupt deja legăturile cu PSD sau dacă mai există o cale de împăcare, Ciprian a reiterat avertismentul dat de liberali, confirmând însă că acea cale de împăcare există.
Nicușor Dan face apel la calm: „Suntem evident într-o criză politică” / Grindeanu: „Vrem alt premier”. Bolojan nu cedează: „Îmi asum în continuare mandatul de premier” / PSD a votat retragerea miniștrilor din Guvern. VIDEO
Nicușor Dan face apel la calm: „Suntem evident într-o criză politică” / Grindeanu: „Vrem alt premier”. Bolojan nu cedează: „Îmi asum în continuare mandatul de premier” / PSD a votat retragerea miniștrilor din Guvern. VIDEO
Biblioteca Academiei Române își deschide porțile printr-o expoziție permanentă dedicată patrimoniului cultural al României
Biblioteca Academiei Române își deschide porțile printr-o expoziție permanentă dedicată patrimoniului cultural al României
Ponta: Ar trebui ca AUR, care e al doilea partid, să preia președinția Senatului cu sprijinul PSD
Ponta: Ar trebui ca AUR, care e al doilea partid, să preia președinția Senatului cu sprijinul PSD
George Simion: „Nu credem că PSD-ul va depune o moțiune de cenzură”, dar AUR votează „orice moțiune simplă împotriva acestui guvern”
George Simion: „Nu credem că PSD-ul va depune o moțiune de cenzură”, dar AUR votează „orice moțiune simplă împotriva acestui guvern”
Daiana Rob
22 apr. 2026, 21:44, Politic

Asta este ceea ce am spus. (…) În fața Domnului Președinte Nicușor Dan, am reiterat același lucru. Deci dacă PSD va pica acest guvern, noi nu vom mai face parte dintr-o nouă coaliție cu PSD”, adăugând că „cei care fac majoritatea să dărâme un guvern sunt responsabili să-și asume majoritatea guvernamentală”. 

Întrebat dacă președintele Nicușor Dan l-a provocat cu varianta unei guvernări fără Ilie Bolojan, Ciucu a precizat, la fel ca Dominic Fritz, că nu a fost cazul. Legat de consultări, liberalul spune

Eu i-am subliniat domnului Nicușor Dan că… Eu înțeleg cartea echidistanței constituționale, dar între agresor și agresat – între cel care a respectat protocolul de guvernare și cel care l-a încălcat; între cel care a stat să încaseze și cel care a dat – sunt totuși diferențe din punct de vedere moral. Și această echidistanță poate fi înțeleasă până la un punct, o înțeleg foarte bine, dar la un moment dat nu poți fi permanent echidistant”, a spune Ciucu. 

Reamintim că președintele Nicușor Dan a desfășurat consultări, miercuri, la Cotroceni, cu liderii partidelor din fosta coaliție, PSD, PNL, UDMR și USR, în încercarea de a media criza politică surverită după de social-democrații au decis, luni, retragerea sprijinului față de premierul Ilie Bolojan.

Declarațiile oferite de Ciucu s-au desfășurat cu puțin timp înainte de declarațiile Președintelui Nicușor Dan, cu privire la consultări, în care acesta a îndemnat partidele să dezescaladeze tensiunile politice.

Cererea de ridicare a imunității Dianei Șoșoacă, la votul Comisiei pentru afaceri juridice din Parlamentul European
G4Media
CULTURA care înlocuiește pepenii și tomatele în România. Fermierii sunt obligați să facă schimbări
Gandul
'L-am văzut pe Valentin la...' Solcanu intervine în divorțul Codruței de Sanfira
Cancan
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport
Compania de stat aflată în insolvență de 17 ani care a adunat datorii de 597.000.000 de lei: „Iazuri de decantare cu potențial de metale rare”
Libertatea
Ce NU ai voie să faci de Sfântul Gheorghe. Tradițiile care spun că îți pot aduce ghinion tot anul
CSID
Ce documente este obligat să aibă polițistul asupra lui când iese cu radarul pe marginea drumului. Ce drepturi are șoferul
Promotor