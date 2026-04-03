Joachim Löw neagă informațiile privind preluarea naționalei Ghanei

Fostul selecționer al Germaniei, Joachim Löw, a negat că ar fi aproape de o revenire în fotbal pentru a prelua echipa națională a Ghanei.
Sursa foto: Eduard Vinatoru/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
03 apr. 2026, 19:43, Sport

Nimeni din Ghana nu a vorbit oficial cu mine”, a declarat Joachim Löw vineri pentru postul Sky Sport, potrivit agenției dpa.

Publicația Ghana Soccernet a scris că Löw ar fi aproape să accepte postul de selecționer, în baza unui contract pe termen scurt, axat pe Cupa Mondială din 2026, care are loc în această vară, după ce federația ghaneză s-a despărțit de Otto Addo.

Addo a fost demis marți, după înfrângerea cu 2-1 în amicalul împotriva Germaniei.

Potrivit publicației, o confirmare oficială ar urma să vină în următoarele săptămâni. Ghana Soccernet a citat „mai multe surse”, fără să spună care sunt acestea.

Directorul tehnic al Ghanei, Winfried Schäfer, s-a declarat însă surprins când a fost întrebat de dpa despre informație, mai devreme în cursul zilei de vineri. El a spus că nu are cunoștință despre o posibilă înțelegere cu Joachim Löw.

Löw a pregătit Germania în perioada 2006–2021 și a câștigat Cupa Mondială din Brazilia. De la retragerea sa, după Euro 2020, el a refuzat toate ofertele primite.

Cupa Mondială din Statele Unite, Canada și Mexic are loc în perioada 11 iunie – 19 iulie.

