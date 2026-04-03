Gennaro Gattuso a demisionat din funcția de antrenor al echipei naționale de fotbal a Italiei

Italia este la pământ după eșecul calificării la Cupa Mondială din 2026: la trei zile după înfrângerea suferită împotriva Bosniei-Herțegovina, antrenorul Gennaro Gattuso a demisionat vineri, urmând astfel exemplul președintelui Federației și al lui Gianluigi Buffon, managerul echipei Azzurri, potrivit Le Figaro.

„Federația Italiană de Fotbal și Gennaro Ivan Gattuso au reziliat de comun acord contractul care îl lega pe antrenorul calabrez de echipa națională a Italiei. FIGC îi mulțumește lui Gattuso și întregului personal pentru seriozitatea, dăruirea și pasiunea de care au dat dovadă în ultimele nouă luni și le urează succes în viitorul carierelor”, a declarat Federația Italiană într-un comunicat de presă.

„Cu inima grea, fără să fi atins obiectivul pe care ni-l propusesem, consider că experiența mea pe banca echipei Nazionale s-a încheiat”, a explicat Gattuso, citat în comunicatul de presă.

„Tricoul Azzurri este cel mai prețios bun din fotbal (…) A fost o onoare să pot conduce Nazionale și să fac asta alături de un grup de băieți care au dat dovadă de dăruire și un atașament real față de tricou”, a adăugat el.

Gattuso este, statistic, cel mai bun antrenor

Gattuso, în vârstă de 48 de ani, ocupa funcția din iunie 2025. El i-a succedat lui Luciano Spalletti, care fusese demis după înfrângerea Italiei de la Oslo (3-0) în deschiderea preliminariilor pentru Cupa Mondială din 2026.

Palmaresul său la cârma Italiei îl face statistic cel mai bun antrenor din istorie, cu șase victorii în opt meciuri (rata de câștig de 85,7%), o remiză și o înfrângere, pentru 22 de goluri marcate și zece primite. Însă fostul mijlocaș al lui AC Milan, membru al echipei italiene care a câștigat Cupa Mondială în 2006, a eșuat în misiunea sa de a califica Italia la primul său Campionat Mondial de după 2014, după eșecurile, tot în play-off, pentru 2018 și 2002.

Azzurri, jucând cu un dezavantaj numeric cu puțin timp înainte de pauză, au pierdut marți la Zenica, în finala play-off-urilor europene, împotriva Bosniei-Herțegovina, la penalty-uri.

Pentru a-l înlocui, presa italiană citează numele lui Antonio Conte, care a mai fost antrenorul echipei naționale între 2014 și 2016) și care este sub contract cu Napoli, și Massimiliano Allegri, actualul antrenor al lui AC Milan.