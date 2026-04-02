Președintele federației italiene de fotbal a demisionat după ce Azzurri au ratat al treilea Campionat Mondial consecutiv

Președintele federației italiene de fotbal a demisionat joi, din cauza presiunilor politice, la două zile după ce Azzurri nu au reușit să se califice pentru a treia Cupă Mondială consecutivă. Decizia lui Gabriele Gravina va duce probabil și la înlăturarea antrenorului Italiei, Gennaro Gattuso.
Președintele federației italiene de fotbal a demisionat după ce Azzurri au ratat al treilea Campionat Mondial consecutiv
Laurentiu Marinov
02 apr. 2026, 17:02, Sport

Ministrul italian al sportului, Andrea Abodi, a cerut o schimbare în conducerea fotbalului țării după ce Gravina a supervizat două seturi de meciuri dezamăgitoare din calificările la Cupa Mondială, relatează AP.

„Este evident pentru toată lumea că fotbalul italian trebuie revizuit”, a declarat Abodi miercuri, „iar acest proces trebuie să înceapă cu o nouă conducere la FIGC (federație)”.

Șansele Italiei de a ajunge la turneul din acest an din America de Nord s-au încheiat marți, după înfrângerea suferită la loviturile de departajare în fața Bosniei și Herțegovinei, într-un playoff de calificare.

Gravina a preluat conducerea federației în 2018, înlocuindu-l pe Carlo Tavecchio, care demisionase și el după ce Italia nu a reușit să se califice la Cupa Mondială din acel an.

