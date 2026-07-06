Ateliere pentru copii, festivaluri de muzică clasică și avanpremiere teatrale. Programul cultural propus de PMB

Biblioteca Metropolitană București va organiza programului „Bibliovacanța”, care include o serie de ateliere creative organizate în cursul săptămânii în mai multe filiale.

De asemenea, copiii sunt invitați la atelierele de lectură „Ora de povești”, organizate miercuri la Filiala „George Topîrceanu”, precum și la activitatea „Noi vinerea citim!”, programată vineri la Filiala „Emil Gârleanu”.

Joi, la Sediul Central „Mihail Sadoveanu” al Bibliotecii Metropolitane București, publicul poate participa la un eveniment dedicat muzicii de operă.

De vineri până duminică, Casa Cesianu-Filipescu va găzdui Festivalul ArtPulse, care include concerte, o reprezentație a unei opere de Giacomo Puccini și o gală de operă și operetă.

La finalul săptămânii, Teatrul Bulandra prezintă avanpremiera spectacolului „Constructorul Solness”, după piesa dramaturgului Henrik Ibsen.

Totodată, în cursul săptămânii, sunt programate mai multe reprezentații teatrale. Marți, la Teatrul Excelsior, va fi jucat spectacolul „Oleanna”, joi, Teatrul Dramaturgilor Români pune în scenă „O noapte furtunoasă”, iar duminică, Teatrul de Revistă „Constantin Tănase” prezintă spectacolul „Scumpa mea Eva”.

În plus, Circul Metropolitan București îi invită pe spectatori la reprezentația „Eqvestria”, desfășurată în manejul exterior al instituției.

Muzeul Național al Literaturii Române va găzdui și două lansări de carte: „Carte despre tata”, de Constantin Lungeanu, și volumul de debut în poezie „Cu viața în vene”, semnat de Ella Ursu.

La Muzeul Municipiului București este programată și prezentarea în limba engleză „The most cosmopolitan among us: Elena Popea’s artistic career in France (1908-1939)”.

Programul integral al activităților organizate poate fi consultat aici.