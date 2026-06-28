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Școli de vară, premiere la teatru, circ și artă în aer liber. Evenimentele PMB pentru începutul vacanței de vară

Primăria Municipiului București a lansat, cu prilejul începutului vacanței de vară, mai multe evenimente dedicate copiilor și părinților. Printre activitățile organizate se numără ateliere educative, spectacole de teatru, proiecții de artă video și spectacole la circ.
Școli de vară, premiere la teatru, circ și artă în aer liber. Evenimentele PMB pentru începutul vacanței de vară
Sursa foto: Facebook/PMB
Radu Mocanu
28 iun. 2026, 17:19, Social
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Primăria Municipiului București a anunțat, printr-o postare pe Facebook, calendarul activităților culturale organizate în prima săptămână a lunii iulie de instituțiile aflate în subordinea sa.  

Activități pentru cei mici

Luni va începe Școala de Vară organizată de Opera Comică pentru Copii. Activitatea se va desfășura până pe 7 august, în trei serii (29.06-10.07, 13-24.07, 27.07-07.08). 

Programul este destinat copiilor cu vârste cuprinse între 4 și 12 ani și cuprinde cursuri speciale, ateliere creative, jocuri de dezvoltare personală și întâlniri cu artiștii instituției.  

Miercuri și joi, Muzeul Municipiului București organizează, la Casa Filipescu-Cesianu și la Palatul Suțu mai multe ateliere dedicate copiilor. Astfel, va avea loc „activitatea „Cu trotineta la muzeu”, destinată copiilor cu vârste între 9 și 13 ani, care vor participa la tururi ghidate și ateliere de creație. 

Trebuie doar să vină cu propria trotinetă mecanică, iar casca de protecție este obligatorie”, transmite PMB. 

Sâmbătă, copiii cu vârsta de peste 7 ani sunt invitați la Palatul Suțu la atelierul „Poveste de dor spusă de-un covor”, susținut de scriitoarea Cristina Andone, care îi va introduce pe micuți în universul poveștilor tradiționale din Oltenia.

Evenimente pentru adulți și adolescenți

PMB extinde activitățile culturale și către cei mari. De marți până joi, Muzeul Național al Literaturii Române găzduiește o nouă ediție a evenimentului „FIASCO. Seri de artă video”, care va cuprinde proiecții, discuții și întâlniri cu artiști, desfășurate în grădina muzeului. 

În weekend, pe 4 iulie, la Casa Filipescu-Cesianu, se ține atelierul ”Povești la Palat – Touching the Light. Tales of Hope and Resilience”, o ediție specială în engleză cu scriitoarea Sharon Jacksties. Este gândit pentru adulți, dar părinții își pot aduce adolescenții cu ei”, mai transmite Primăria Capitalei. 

Sâmbătă și dumnincă, de la ora 19:00, Teatrul de Revistă „Constantin Tănase” programează premiera spectacolului „Alo, Provincia!”, iar vineri va avea loc premiera spectacolului „EQVESTRIA”, prezentat de Circul Metropolitan București. 

În fiecare duminică, de la ora 11.00, Manejul Exterior al Circului Metropolitan devine spațiul unde veți putea descoperi arta circului și frumusețea cailor”, mai transmite PMB. 

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