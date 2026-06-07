Nu te poți relaxa nici măcar în vacanță? Psihologii spun că motivul s-ar putea ascunde în copilărie

Potrivit psihologilor, această dificultate de a te deconecta nu este întotdeauna legată de programul încărcat al vieții adulte. Unele cercetări sugerează că răspunsul la stres și capacitatea de relaxare pot fi influențate de experiențele din copilărie, potrivit The Economic Times.

Cum influențează experiențele timpurii capacitatea de relaxare

Un studiu publicat în 2025 în revista PNAS a arătat că nivelurile ridicate de stres din copilărie pot avea efecte de durată asupra organismului, inclusiv la vârsta adultă. Cercetătorii au observat că persoanele expuse frecvent la stres în primii ani de viață pot prezenta reacții fiziologice diferite chiar și după mulți ani.

Rezultate similare au fost raportate și într-un studiu realizat în 2024, care a analizat modul în care adulții răspund la activități asociate relaxării. Participanții care au trecut prin experiențe dificile în copilărie au avut reacții mai reduse la situațiile menite să inducă stare de calm și confort.

Pe scurt, ceea ce pentru majoritatea oamenilor reprezintă o oportunitate de odihnă și recuperare nu produce întotdeauna aceleași efecte pentru toată lumea. Acesta ar putea fi unul dintre motivele pentru care unele persoane nu reușesc să se relaxeze nici măcar pe plajă sau într-o cabană izolată.

De ce odihna poate provoca sentimente de vinovăție

Specialiștii atrag atenția și asupra modului în care copiii învață să își evalueze propria valoare. O meta-analiză publicată în 2023 a identificat legături între aprecierea condiționată de performanțe și tendința de a căuta permanent validare prin rezultate și productivitate.

Atunci când afecțiunea sau aprobarea sunt asociate în mod repetat cu reușitele, unii copii pot ajunge să creadă că trebuie să „merite” odihna. La maturitate, această convingere se poate transforma într-o presiune interioară care îi face să se simtă inconfortabil atunci când nu sunt ocupați cu ceva util.

Cu toate acestea, cercetătorii subliniază că vacanțele rămân benefice pentru majoritatea oamenilor. O meta-analiză publicată în 2025 a concluzionat că perioadele de concediu sunt asociate, în general, cu o stare de bine mai bună și cu reducerea stresului.

Totuși, persoanele expuse timp îndelungat la stres pot avea nevoie de mai mult timp pentru recuperare. Potrivit specialiștilor, dacă te simți neliniștit în vacanță, verifici constant telefonul sau ai impresia că trebuie să fii mereu productiv, este posibil ca problema să nu fie concediul în sine, ci modul în care organismul și mintea au învățat să răspundă la stres de-a lungul anilor.