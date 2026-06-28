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Expert Stanford: Oamenii care au mai mult noroc în viață fac aceste 5 lucruri

O specialistă de la Stanford explică, în 5 pași, cum își creează oamenii cu succes propriul noroc, zi de zi.
Expert Stanford: Oamenii care au mai mult noroc în viață fac aceste 5 lucruri
Andreea Tobias
28 iun. 2026, 06:40, Știrile zilei
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Seelig predă programe de leadership, antreprenoriat și inovare la Stanford. Ea spune că una dintre cele mai valoroase lecții pentru studenți este cum să-ți creezi oportunități pentru noroc.

Potrivit ei, norocul este ca vântul: nu îl poți vedea, dar este puternic și prezent pretutindeni. Dacă știi să navighezi, îl poți valorifica și pune în slujba ta, scrie CNBC.

Oamenii norocoși au valori fundamentale solide

Primul pas este să-ți definești valorile fundamentale, fiind atent la ce este important pentru tine. Când ai valori clare, recunoști mai ușor dacă o oportunitate se aliniază cu cine vrei să fii.

De exemplu, dacă cineva îți cere să falsifici cifre sau să exagerezi capacitățile unui produs, e mai simplu să spui nu atunci când ai un simț clar al integrității. Când oamenii văd aceste valori în practică, se creează încredere, ceea ce duce la oportunități mai mari pe viitor.

Oamenii norocoși își controlează propria poveste

Mulți oameni au o percepție fixă despre ce este posibil pentru ei, alimentată de o voce interioară limitativă. Este ușor să te simți copleșit de trecut sau fără control asupra viitorului, iar așa rămân oamenii blocați în situații care nu îi mai ajută.Când începi să te vezi capabil să depășești adversitatea, fie ea o copilărie dificilă sau un loc de muncă greu, devii conștient de puterea ta de a schimba lucrurile.

Oamenii norocoși lasă loc pentru surprize

Fiecare decizie, oricât de mică, are potențialul de a-ți schimba radical viața. Poate fi ceva simplu, precum a saluta pe cineva la coadă sau a suna un vechi coleg cu care n-ai mai vorbit de ani.Persoana din coadă ar putea deveni un prieten pe viață. Telefonul dat colegului ar putea duce la un job nou, iar trezitul mai devreme pentru exerciții te-ar putea ajuta mai mult decât crezi

.Oamenii norocoși acceptă sindromul impostorului

Mulți ne luptăm cu sentimentul că suntem niște impostori din cauza lipsei de experiență. Seelig spune că oamenii norocoși înțeleg că fiecare experiență nouă vine cu riscul succesului sau al eșecului, și că a te simți depășit face parte din creștere.

Ea propune redefinirea sindromului impostorului ca „sindromul îmbunătățirii”. Îl compară cu un bebeluș care învață să meargă: cade repetat, dar fiecare cădere îl aproprie de succes. În loc să îți fie rușine de greșeli, Seelig recomandă un „CV al eșecurilor”, în care notezi ce ai învățat din fiecare dezamăgire.

Oamenii norocoși își manifestă constant aprecierea

Potrivit autoarei, recunoștința este unul dintre cele mai subestimate moduri de a-ți spori norocul. Un gest simplu, prin care arăți că apreciezi efortul altcuiva, poate avea un impact mare. Aprecierea poate lua forma unei note de mulțumire, a unei recunoașteri publice sau a unui cadou mic, dar bine ales. Oamenii care se simt apreciați sunt mai dispuși să te ajute din nou, în timp ce cei luați de buni aleg să nu o mai facă.

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