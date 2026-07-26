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De ce miercuri e cea mai bună zi să începi un obicei nou, potrivit psihologilor

Psihologii explică de ce mijlocul săptămânii, nu luni, este momentul ideal pentru a adopta un obicei nou și cum să-l menții pe termen lung.
De ce miercuri e cea mai bună zi să începi un obicei nou, potrivit psihologilor
Andreea Tobias
26 iul. 2026, 07:11, Știrile zilei
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Mulți dintre noi văd începutul săptămânii ca momentul ideal pentru a adopta un obicei nou. Duminica sau lunea pot părea însă copleșitoare, ceea ce face mai greu de respectat obiceiul.

Duminică și luni vin cu multă presiune, spune terapeuta Lisa Chen, citată de Real Simple.

Listele de sarcini sunt deja uriașe, iar un obicei nou pare o povară în plus. Începerea la mijlocul săptămânii elimină acea presiune, explică terapeutul Will Dempsey. Pragul emoțional este mai scăzut, iar schimbarea pare mai realistă.

Miercurea trăim deja într-un ritm activ al săptămânii, spune Chen. Acest impuls reduce energia necesară pentru a începe ceva nou. Schimbarea pare mai degrabă un experiment decât un angajament total, observă Dempsey. Această percepție permite mai multă flexibilitate față de eventualele eșecuri.

Un început la mijlocul săptămânii înseamnă și o perioadă de adaptare mai scurtă, adaugă Chen. Rămân doar câteva zile de consecvență până în weekend. Dempsey spune că acest interval scurt permite mici succese rapide, care cresc încrederea și motivația.

Sfaturi pentru a adopta un obicei nou

Fii specific în privința obiectivului, recomandă Dempsey.

Nu spune doar „mai multă mișcare”. Stabilește un obiectiv concret, precum plimbări de 30 de minute, de trei ori pe săptămână. Leagă noul obicei de o rutină deja existentă, cum ar fi yoga în timp ce urmărești știrile.

Pregătește din timp ce ai nevoie, cu o seară înainte. Urmărește progresul cu un calendar sau o listă de verificare. Această dovadă vizuală întărește motivația și asocierea cu ziua de miercuri.

Obiceiurile nu cer perfecțiune, ci consecvență, spune Chen. Majoritatea oamenilor are nevoie de 60 de zile de repetiție imperfectă înainte ca o schimbare să devină obicei. Pașii mici și indulgența față de sine fac diferența pe termen lung, conchide Dempsey.

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