Prima pagină » Social » Cum începi să faci voluntariat și de ce merită. Tot mai mulți români au încredere în ONG-uri, dar puțini fac primul pas

Cum începi să faci voluntariat și de ce merită. Tot mai mulți români au încredere în ONG-uri, dar puțini fac primul pas

Mulți oameni spun că și-ar dori să facă voluntariat, însă amână momentul din lipsă de timp sau pentru că au impresia că nu au abilitățile necesare. În România, interesul pentru organizațiile neguvernamentale este în creștere, iar nivelul de încredere în acestea a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii ani.
Cum începi să faci voluntariat și de ce merită. Tot mai mulți români au încredere în ONG-uri, dar puțini fac primul pas
Sursa foto: Youtube/ American Red Cross
Victor Dan Stephanovici
07 iul. 2026, 08:36, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Potrivit experților, voluntariatul nu înseamnă doar sprijin pentru comunitate, ci aduce beneficii și celor care aleg să se implice. Un studiu citat de The Guardian arată că persoanele care desfășoară activități de voluntariat au, în general, o calitate mai bună a vieții. Ele dezvoltă un sentiment mai puternic de apartenență la comunitate și un nivel mai ridicat de satisfacție personală.

Cercetarea asociază voluntariatul și cu o stare psihică mai bună, relații sociale mai solide și chiar beneficii asupra sănătății pe termen lung. Matt Bertram, vicepreședinte al serviciilor pentru voluntari din cadrul Crucii Roșii Americane, spune că cele mai frecvente prejudecăți sunt că este nevoie de mult timp liber sau de competențe speciale. „În realitate, există roluri pentru aproape orice interes și orice nivel de experiență”, explică acesta.

Primul pas este să alegi o cauză care contează pentru tine

Specialiștii recomandă ca alegerea unei organizații să pornească de la propriile interese. Poate fi vorba despre sprijinirea copiilor, protecția animalelor, educație, mediu, persoane vulnerabile sau intervenții în situații de urgență. Voluntariatul nu înseamnă doar activități pe teren. Multe organizații caută persoane care pot ajuta cu promovarea în mediul online, organizarea de evenimente, comunicare, fotografie, contabilitate, strângere de fonduri sau mentorat. De asemenea, implicarea nu presupune neapărat un program fix. Unele organizații acceptă voluntari doar pentru câteva ore pe lună sau pentru proiecte punctuale.

Voluntari ai Crucii Roșii. Sursa foto: redcross.org

România: încrederea în ONG-uri este în creștere

Subiectul este tot mai relevant și în România. Potrivit celui mai recent Barometru al societății civile realizat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC), unul din doi români declară că are încredere în organizațiile neguvernamentale. În rândul tinerilor între 18 și 29 de ani, nivelul de încredere ajunge la 57%, iar 66% dintre români spun că au interacționat, într-o formă sau alta, cu un ONG. Totodată, 62% consideră că o societate democratică nu poate funcționa fără astfel de organizații. Datele arată că voluntariatul și implicarea civică sunt tot mai vizibile, chiar dacă donațiile și redirecționarea unei părți din impozitul pe venit rămân cele mai răspândite forme de sprijin.

Unde poți face voluntariat în România

În România există mii de organizații care recrutează voluntari pentru proiecte locale și naționale. Printre domeniile în care este nevoie constant de sprijin se numără educația, protecția mediului, activitățile sociale, ajutorul acordat persoanelor vulnerabile, protecția animalelor sau organizarea de evenimente culturale și sportive. Cei interesați pot identifica oportunități prin platformele organizațiilor sau prin centre specializate precum Pro Vobis – Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat, recunoscut drept principala organizație dedicată dezvoltării voluntariatului în România. La nivel european, oportunități de voluntariat pentru tineri sunt disponibile și prin Corpul European de Solidaritate, inclusiv în România și în alte state membre.

Nu experiența contează cel mai mult

Experții spun că una dintre cele mai mari greșeli este subestimarea propriilor abilități. Empatia, seriozitatea și disponibilitatea sunt, în multe cazuri, mai importante decât experiența profesională. De aceea, organizațiile oferă adesea instruire înainte de începerea activităților. În opinia specialiștilor, voluntariatul nu schimbă doar comunitățile în care oamenii aleg să se implice, ci și pe cei care oferă din timpul lor, contribuind la dezvoltarea unor competențe utile atât în viața personală, cât și în carieră.

Recomandarea video

Cine e Alexandra Zară, PSD-ista care a știut înaintea ministrului Muncii despre operațiunea militarizată DIICOT împotriva azilelor lui Viorel Pașca: Promovată de Marcel Ciolacu, șefă la tineretul PSD
G4Media
Ronaldo a găsit vinovatul după eliminarea Braziliei de la Mondial: „Din cauza lui am pierdut!” + L-a făcut praf și pe Vinicius
GSP.ro
Programul lui Nicușor Dan la Summitul NATO. Președintele va fi însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru, la recepţia oferită de Erdoğan
Gandul
Furtuni puternice lovesc România. 37 de județe sunt vizate de avertizarea ANM
Cancan
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
Prosport
Principalele mize ale summitului NATO de la Ankara
Libertatea
Rezultate Bacalaureat 2026. Rata de promovare a crescut la 74,8%, iar 45 de absolvenți au obținut media 10
CSID
2026: Când este cel mai bun moment să verifici presiunea în anvelope: la rece sau la cald?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da