Cum începi să faci voluntariat și de ce merită. Tot mai mulți români au încredere în ONG-uri, dar puțini fac primul pas

Potrivit experților, voluntariatul nu înseamnă doar sprijin pentru comunitate, ci aduce beneficii și celor care aleg să se implice. Un studiu citat de The Guardian arată că persoanele care desfășoară activități de voluntariat au, în general, o calitate mai bună a vieții. Ele dezvoltă un sentiment mai puternic de apartenență la comunitate și un nivel mai ridicat de satisfacție personală.

Cercetarea asociază voluntariatul și cu o stare psihică mai bună, relații sociale mai solide și chiar beneficii asupra sănătății pe termen lung. Matt Bertram, vicepreședinte al serviciilor pentru voluntari din cadrul Crucii Roșii Americane, spune că cele mai frecvente prejudecăți sunt că este nevoie de mult timp liber sau de competențe speciale. „În realitate, există roluri pentru aproape orice interes și orice nivel de experiență”, explică acesta.

Primul pas este să alegi o cauză care contează pentru tine

Specialiștii recomandă ca alegerea unei organizații să pornească de la propriile interese. Poate fi vorba despre sprijinirea copiilor, protecția animalelor, educație, mediu, persoane vulnerabile sau intervenții în situații de urgență. Voluntariatul nu înseamnă doar activități pe teren. Multe organizații caută persoane care pot ajuta cu promovarea în mediul online, organizarea de evenimente, comunicare, fotografie, contabilitate, strângere de fonduri sau mentorat. De asemenea, implicarea nu presupune neapărat un program fix. Unele organizații acceptă voluntari doar pentru câteva ore pe lună sau pentru proiecte punctuale.

România: încrederea în ONG-uri este în creștere

Subiectul este tot mai relevant și în România. Potrivit celui mai recent Barometru al societății civile realizat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC), unul din doi români declară că are încredere în organizațiile neguvernamentale. În rândul tinerilor între 18 și 29 de ani, nivelul de încredere ajunge la 57%, iar 66% dintre români spun că au interacționat, într-o formă sau alta, cu un ONG. Totodată, 62% consideră că o societate democratică nu poate funcționa fără astfel de organizații. Datele arată că voluntariatul și implicarea civică sunt tot mai vizibile, chiar dacă donațiile și redirecționarea unei părți din impozitul pe venit rămân cele mai răspândite forme de sprijin.

Unde poți face voluntariat în România

În România există mii de organizații care recrutează voluntari pentru proiecte locale și naționale. Printre domeniile în care este nevoie constant de sprijin se numără educația, protecția mediului, activitățile sociale, ajutorul acordat persoanelor vulnerabile, protecția animalelor sau organizarea de evenimente culturale și sportive. Cei interesați pot identifica oportunități prin platformele organizațiilor sau prin centre specializate precum Pro Vobis – Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat, recunoscut drept principala organizație dedicată dezvoltării voluntariatului în România. La nivel european, oportunități de voluntariat pentru tineri sunt disponibile și prin Corpul European de Solidaritate, inclusiv în România și în alte state membre.

Nu experiența contează cel mai mult

Experții spun că una dintre cele mai mari greșeli este subestimarea propriilor abilități. Empatia, seriozitatea și disponibilitatea sunt, în multe cazuri, mai importante decât experiența profesională. De aceea, organizațiile oferă adesea instruire înainte de începerea activităților. În opinia specialiștilor, voluntariatul nu schimbă doar comunitățile în care oamenii aleg să se implice, ci și pe cei care oferă din timpul lor, contribuind la dezvoltarea unor competențe utile atât în viața personală, cât și în carieră.