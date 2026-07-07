Contribuția voluntară la pensie s-a majorat. Cât trebuie plătit lunar din iulie

Creșterea îi vizează atât pe cei care încheie contracte pentru a cotiza de acum înainte, cât și pe cei care vor să cumpere perioade de vechime din trecut, în condițiile stabilite de noua lege a pensiilor.

Este vorba despre contribuția plătită în baza unui contract de asigurare socială încheiat cu o casă teritorială de pensii, nu despre pensiile private facultative din Pilonul III.

Cât este contribuția voluntară la pensie de la 1 iulie

Casa Națională de Pensii Publice arată că venitul lunar asigurat înscris în contract nu mai poate fi mai mic de 4.325 de lei, nivel egal cu noul salariu minim brut aplicabil de la 1 iulie 2026.

Cota contribuției de asigurări sociale este de 25%. Prin aplicarea acesteia la baza minimă rezultă:

4.325 de lei × 25% = 1.081,25 lei.

Casele de pensii indică pentru această contribuție un cuantum lunar de 1.081 de lei. Până la 30 iunie, venitul minim asigurat era de 4.050 de lei, iar contribuția era de 1.013 lei pe lună.

Prin urmare, suma minimă plătită lunar a crescut cu aproximativ 68 de lei. Calculată strict prin aplicarea cotei de 25%, diferența este de 68,75 lei pe lună, adică 825 de lei pentru un an întreg.

Cine se poate asigura voluntar în sistemul public de pensii

Contractul de asigurare socială poate fi încheiat de orice persoană care dorește să fie asigurată în sistemul public în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă.

Mecanismul poate fi utilizat inclusiv de o persoană care nu are contract de muncă și nu plătește contribuții printr-un angajator. Legea permite folosirea contractului și pentru completarea venitului asigurat care va fi luat în calcul la stabilirea pensiei.

Contractul se încheie în scris cu casa teritorială de pensii corespunzătoare domiciliului sau reședinței persoanei și produce efecte din momentul înregistrării. Venitul ales poate fi mai mare de 4.325 de lei, însă nu poate coborî sub acest prag. În cazul alegerii unei baze mai mari, crește proporțional și contribuția lunară.

De exemplu, pentru un venit asigurat de 6.000 de lei, contribuția ar fi de 1.500 de lei pe lună, reprezentând 25% din suma înscrisă în contract.

Până când trebuie plătită contribuția

Contribuția pentru asigurarea voluntară se plătește lunar în contul casei teritoriale de pensii la care persoana este asigurată. Plata poate fi făcută de titular sau, în numele acestuia, de o altă persoană.

Termenul este data de 25 a lunii următoare celei pentru care contribuția este datorată. Plata se poate face și anticipat, pentru lunile rămase până la sfârșitul anului calendaristic.

Pentru luna decembrie, contribuția trebuie achitată până la 21 decembrie sau, dacă această dată este nelucrătoare, până în ultima zi lucrătoare anterioară. Dacă plata nu este efectuată timp de trei luni consecutive, casa de pensii poate rezilia contractul.

Contractele curente încheiate la nivelul fostului salariu minim sunt actualizate de casa de pensii prin notificarea asiguratului atunci când venitul înscris în contract ajunge sub noul prag legal.

Cât costă cumpărarea unui an de vechime

Legea pensiilor permite și încheierea unui contract pentru perioade din trecut în care persoana nu a fost asigurată și nu a avut obligația legală de a plăti contribuții.

Pentru contractele retroactive încheiate de la 1 iulie 2026, baza minimă este tot de 4.325 de lei, iar contribuția aferentă unei luni este de aproximativ 1.081 de lei.

Aplicând cota legală de 25%, cumpărarea unui an întreg de stagiu costă:

4.325 de lei × 25% × 12 luni = 12.975 de lei.

Pentru șase ani întregi, valoarea calculată la baza minimă ajunge la 77.850 de lei. Solicitantul poate alege însă doar anumite luni sau perioade distincte, fără să fie obligat să cumpere toți cei șase ani.

Pot fi cumpărați cel mult șase ani

Asigurarea retroactivă poate acoperi cel mult șase ani calendaristici anteriori lunii în care este încheiat contractul. Perioadele pot fi continue sau separate și trebuie să fie cuprinse între împlinirea vârstei de 18 ani și atingerea vârstei standard de pensionare.

Persoana nu trebuie să fi avut stagiu de cotizare ori stagiu asimilat pentru lunile respective și nici obligația legală de a se asigura. De asemenea, la data încheierii contractului, solicitantul nu trebuie să aibă calitatea de pensionar.

Contractul este destinat exclusiv obținerii pensiei pentru limită de vârstă. Suma poate fi plătită integral sau în tranșe lunare, în cel mult un an de la semnarea contractului. Dacă nu este achitată întreaga valoare până la expirarea termenului, stagiul va fi recunoscut numai proporțional cu suma plătită.

Ce se întâmplă cu contractele retroactive deja semnate

Pentru contractele de asigurare retroactivă există o regulă diferită față de asigurarea voluntară curentă.

Casa de Pensii a Municipiului București precizează că majorarea salariului minim sau schimbarea cotei CAS nu afectează contractele retroactive care se află deja în derulare. Astfel, noul prag de 4.325 de lei se aplică în principal contractelor retroactive semnate după intrarea în vigoare a majorării.

Majorarea contribuției voluntare este consecința directă a creșterii salariului minim brut de la 4.050 la 4.325 de lei. Cota CAS a rămas neschimbată, la 25%, însă baza minimă la care se aplică aceasta este mai mare.