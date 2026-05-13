Prima pagină » Life-Entertaiment » Top 9 trucuri simple care fac viața de adult mult mai ușoară

Top 9 trucuri simple care fac viața de adult mult mai ușoară

Nu ai nevoie de o rutină matinală perfectă la ora 6 ca să te simți organizat. Uneori, câteva obiceiuri mici și inteligente fac mai mult decât orice program ambițios.
Top 9 trucuri simple care fac viața de adult mult mai ușoară
Andreea Tobias
13 mai 2026, 09:17, Știrile zilei
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Mai multe persoane din categorii sociale diferite au împărtășit trucurile fără de care nu pot trăi. Rezultatul este o listă de nouă „coduri secrete” surprinzător de eficiente, potrivit realsimple.com.

Lasă lucrurile să fie ușoare

Fosta profesoară Mitzi Campbell are o regulă simplă: audiobook-ul se pune la socoteală ca citit, crockpot-ul se pune la socoteală ca gătit. „A avea grijă de tine nu trebuie să fie complicat”, spune ea. A-ți face viața inutil de grea nu o face mai semnificativă.

Îmbrățișează conceptul de „semi-casnic”

Jeannine Rose, fondatoarea Sweet Humble Home, nu gătește totul de la zero. Cumpără pui la rotisor, adaugă câteva garnituri făcute în casă și cina este gata. „Nu există niciun motiv să nu accept puțin ajutor de la magazin”, spune ea.

Duplicarea strategică

Coach-ul de productivitate Alexis Haselberger nu se bazează pe memorie. Dacă folosește ceva în mai multe locuri, cumpără încă unul. Încărcătoare, medicamente, articole de toaletă – toate sunt plasate acolo unde va fi nevoie de ele. „Pare ridicol până îți dai seama câte probleme elimină”, explică ea.

Regula celor două minute

Dacă o sarcină durează mai puțin de două minute, fă-o imediat. Nu o nota, nu o amâna. Monisha Longacre, autoarea cărții Practical Productivity, spune că astfel îți eliberezi energia mentală pentru lucruri care contează cu adevărat.

Reduceți numărul deciziilor

Consultanta Tishayla Williams poartă aproape exclusiv bluze negre în timpul săptămânii. Nu irosește energie gândindu-se ce să îmbrace. Același principiu se aplică meselor, treburilor și e-mailurilor care pot să aștepte.

Ora de administrare a vieții

Haselberger rezervă în fiecare luni o oră dedicată exclusiv sarcinilor administrative. Programări, formulare, e-mailuri, logistică – toate, o dată pe săptămână. „Celelalte șase zile nu mă mai gândesc la ele”, spune ea.

Spune „da” mai întâi, intră în panică mai târziu

Managerul de marketing Daria Ershova a semnat un contract de PR fără experiență în domeniu. A învățat pe parcurs. „A fi pregătit este un mit”, spune ea. Trucul funcționează în scenarii fără miză de siguranță – proiecte noi, hobby-uri, călătorii.

Șterge povestea

Coach-ul de viață Lorena Bernal abordează situațiile dificile ștergând mental tot ce crede că știe despre ele. Rezultatul: mai puțină tensiune, mai multă deschidere. „Când abordezi viața ca și cum ar fi nouă, ea devine mai vie”, spune ea.

Lasă-te să fii un copil la suflet

Bernal iese intenționat din rolul de adult. Se joacă, este zgomotoasă, chiar ridicolă. „Am nevoie de asta la fel de mult ca și copiii mei”, recunoaște ea. Câteva minute de joacă autentică reîncarcă energia mai eficient decât orice pauză de cafea.

Recomandarea video

Paranoia la Kremlin: Se pregătește debarcarea lui Putin?
G4Media
Ronaldo, gafă de cascadorii râsului în minutul 90+9! FOTO cu momentul de coșmar
GSP.ro
Moștenirea lui Bolojan. Inflația galopează și ajunge la 11%. În continuare, de departe cea mai mare din UE
Gandul
Cine este femeia pe care se bazează Cabral după ce a ajuns aproape de faliment
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport
Nicușor Dan spune că are în minte o variantă de premier. Scenariu politic pe care președintele îl exclude categoric
Libertatea
Prezentatoarea tv care a anunțat în direct că a fost diagnosticată cu cancer la sân! Clipele grele prin care trece
CSID
Cea mai vândută mașină japoneză primește o versiune aniversară
Promotor