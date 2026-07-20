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Creierul tău obosește înainte să-ți dai seama. Greșeala pe care o faci de zeci de ori în fiecare zi

De la serialul pe care îl alegi seara până la telefonul, hainele sau produsele comandate online, numărul uriaș de opțiuni pe care le avem în fiecare zi poate deveni o sursă de stres, scrie AP.
Creierul tău obosește înainte să-ți dai seama. Greșeala pe care o faci de zeci de ori în fiecare zi
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: AI
Victor Dan Stephanovici
20 iul. 2026, 09:57, Social
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Ideea că libertatea înseamnă cât mai multe opțiuni este adânc înrădăcinată în societatea modernă. Totuși, numeroase cercetări din ultimii ani arată că, după un anumit punct, creierul începe să reacționeze exact invers. În loc să ne simțim mai liberi, devenim mai nehotărâți, mai anxioși și mai puțin mulțumiți de alegerile făcute, mai arată AP.

De ce prea multe opțiuni ne blochează

Psihologul Barry Schwartz, autorul cărții The Paradox of Choice, spune că fenomenul a fost confirmat în sute de studii. Atunci când oamenii au prea multe variante din care să aleagă, decizia devine mai dificilă. În unele cazuri, ajung chiar să nu mai aleagă deloc.

Un exemplu celebru este cel al unui magazin alimentar în care clienții cumpărau mai des dulceață atunci când aveau la dispoziție șase sortimente decât atunci când raftul oferea 24 de variante.

Un pacient beneficiază de o scanare cerebrală Foto: Freepik

Rezultate similare au fost observate și în domenii importante, precum alegerea planurilor de pensii sau a investițiilor financiare, unde un număr mare de opțiuni i-a făcut pe mulți oameni să amâne complet decizia.

Creierul preferă rutina

Explicația vine și din modul în care funcționează creierul. Profesorul Daniel Willingham, cercetător în psihologie și neuroștiințe la Universitatea din Virginia, explică faptul că rezolvarea unei probleme consumă mult mai multă energie decât repetarea unui comportament deja cunoscut. De aceea, oamenii merg adesea pe același drum spre serviciu sau cumpără aceleași produse fără să analizeze din nou toate alternativele. Creierul încearcă permanent să economisească resurse, iar fiecare decizie suplimentară înseamnă un efort cognitiv în plus.

De ce nu mai suntem mulțumiți nici după ce alegem

Paradoxul nu se oprește în momentul deciziei. Atunci când există sute de variante, apare ușor întrebarea: „Dacă exista una mai bună?”. Această comparație permanentă reduce satisfacția chiar și atunci când alegerea făcută este una foarte bună. Fenomenul este și mai puternic în era rețelelor sociale, unde oamenii își compară constant alegerile cu cele ale altora, fie că este vorba despre haine, telefoane, vacanțe sau stil de viață.

Cum poți reduce oboseala deciziilor

Specialiștii recomandă limitarea deliberată a numărului de decizii pe care trebuie să le iei zilnic. Autorul David Epstein spune că a început să cumpere același model de tricou în mai multe culori pentru a elimina o alegere inutilă.

O altă strategie este stabilirea unor criterii clare înainte de cumpărături. Dacă un produs îndeplinește cerințele esențiale, este mai eficient să fie ales fără a continua ore întregi compararea recenziilor și specificațiilor. Pentru deciziile importante, precum investițiile sau planificarea financiară, psihologii recomandă apelarea la specialiști în locul încercării de a analiza singur zeci de scenarii.

Autorii cercetărilor mai spun că reducerea numărului de decizii zilnice nu înseamnă limitarea libertății, ci folosirea mai eficientă a energiei mentale. Pe termen lung, oamenii iau decizii mai ușor, sunt mai mulțumiți de ele și câștigă timp pe care altfel l-ar pierde analizând opțiuni aproape identice.

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