De ce unii experți consideră botoxul un antidepresiv puternic

În total, avem aproximativ 900.000 de tratamente estetice în fiecare an, fiecare descris ca fiind „neinvaziv”, dar totuși conceput pentru a ne rearanja fețele și a masca ravagiile timpului, potrivit BBC Science Focus.

Ceea ce este surprinzător este că unele dintre beneficiile raportate nu se referă la cât de tânără arată o persoană sau la cât de bine se simte în pielea sa nou întinsă. Se referă la îmbunătățiri ale sănătății mintale.

Utilizatorii vorbesc despre cum injecțiile cu Botox le-au redus simptomele de depresie sau anxietate. Alții glumesc despre faptul că nu mai au nevoie de un alt motiv pentru a apela la retușuri.

Cu Botox și fără depresie în 12 săptămâni

Comentariul reia o serie constantă de cercetări uimitoare din ultimii 15 ani, care sugerează că Botoxul poate într-adevăr ajuta persoanele cu depresie. Cercetătorii au demonstrat că injecțiile cu Botox pot reduce semnificativ simptomele depresive în decurs de 12 săptămâni.

Conform unei analize a dovezilor din 2025, unele studii au remarcat un efect comparabil cu cel al medicamentelor inhibitoare selective ale recaptării serotoninei (ISRS) și, de asemenea, o acțiune mai rapidă. Alte studii au arătat efecte similare în cazul tulburărilor de anxietate. O lucrare din 2024 a constatat chiar că, în rândul persoanelor fără depresie, Botoxul a crescut scorurile de satisfacție cu viața și de fericire.

„Efectul antidepresiv este real, este prezent în date și persistă pentru diverse indicații și depășește controlul [în studiile clinice]”, spune Ddr. Ruben Abagyan, profesor de științe farmaceutice la Universitatea din California.

„Administrat corect, poate fi folosit în scopul gestionării depresiei suicidare”.

Cum ne influențează Botoxul starea de spirit?

El funcționează prin relaxarea sau slăbirea mușchilor. Injecțiile administrează o doză purificată de toxină botulinică, care perturbă temporar comunicarea dintre nervi și mușchi. În utilizarea cosmetică, mușchii care cauzează ridurile de încruntare sau laba gâștei devin mai puțin activi, astfel încât ridurile dispar. (Botoxul este utilizat și ca tratament pentru afecțiuni precum migrenele cronice sau transpirația excesivă.)

O teorie despre modul în care Botoxul reduce depresia oamenilor se concentrează pe o buclă de feedback minte-mușchi. Când ne încruntăm sau exprimăm tristețea în alt mod, creierul interpretează acele contracții musculare ca tristețe și amplifică emoția. După injecțiile cu Botox, acești mușchi sunt efectiv paralizați – bucla de feedback este blocată, iar simptomele se aplatizează, la fel ca ridurile.

Botoxul poate afecta modul în care ne simțim prin netezirea încruntărilor, interferarea cu sistemul nostru nervos și reducerea activității amigdalei. Totuși, se întâmplă mai mult decât atât. Cercetările lui Abagyan au arătat că nu trebuie să vi se facă injecții în față pentru a observa un efect antidepresiv. Botoxul injectat în brațe, picioare, gât și în alte locuri poate duce, de asemenea, la ameliorarea simptomelor.

„Principala întrebare este dacă poți injecta ceva periferic [nu direct în sistemul nervos central (SNC)], dar să ai totuși un efect [pozitiv] asupra SNC sau un efect psihiatric”, spune Abagyan.

Este posibil să existe o formă de semnalizare în nervi, dar indiferent de mecanism, se pare că există un efect neurologic.

Efect asupra fricii și anxietății

Un studiu din 2014 care a utilizat imagistica prin rezonanță magnetică (RMN) a arătat că, după un tratament cu Botox, participanții au prezentat o activitate mai redusă în amigdală. Adesea descrisă ca centrul de procesare a emoțiilor din creier, amigdala reglează emoțiile „negative” precum frica și anxietatea.

Există, desigur, câteva avertismente – aspecte neașteptate, dacă vreți – în cercetarea privind Botoxul ca tratament pentru sănătatea mintală. Una este că nu există multe studii.

Printre cele care există, dozele și alte măsuri și metode sunt inconsistente, ceea ce face dificilă tragerea unor concluzii clare, mai ales atunci când numărul de participanți este mic.

„Cel mai probabil nu este cel mai bun tratament pentru depresia severă”, spune Abagyan. „Poate avea un anumit efect antidepresiv, dar nu fiecare persoană devine mai puțin deprimată. Poate fi o distribuție foarte inegală, ca în cazul medicamentelor”.

Un alt motiv pentru a fi precaut este să eviți să devii o altă poveste de speriat cu Botox. Save Face, o organizație care militează pentru o mai bună reglementare a industriei cosmetice, a avertizat cu privire la un număr tot mai mare de practicanți ai pieței negre din Marea Britanie și la produse Botox contrafăcute, care pot duce la complicații severe și efecte secundare. Botoxul nu este încă un tratament aprobat pentru depresie. Abagyan îl descrie ca pe un efect secundar pozitiv al altor tratamente, așa că, dacă te confrunți cu depresia, un medic ar trebui să fie primul tău punct de contact, nu un estetician.