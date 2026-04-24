Problemele de sănătate mintală au un impact tot mai mare asupra tinerilor și societății

Experții avertizează că depresia și anxietatea sunt în creștere accentuată în rândul tinerilor, unul din șapte adolescenți fiind afectat, scrie dpa.

Din 2010, cazurile de anxietate la adolescenții de 15–19 ani au crescut cu aproape 70%, iar cele de depresie cu circa 30%. Aceste evoluții au efecte pe termen lung asupra educației, șanselor de angajare și stării generale de bine.

Impactul economic este major. Potrivit estimărilor, anxietatea și depresia generează pierderi de peste 1.000 de miliarde de dolari anual la nivel global. Cu toate acestea, cheltuielile pentru sănătatea mintală rămân reduse, la doar 2,1% din bugetele de sănătate.

Accesul la servicii este inegal. În țările bogate, serviciile ambulatorii sunt disponibile în aproximativ 90% din cazuri, față de doar 30% în țările sărace. Serviciile comunitare sunt și mai rare, lăsând milioane de tineri fără sprijin adecvat.

Experții subliniază că guvernele trebuie să acorde prioritate finanțării sănătății mintale, strategiilor dedicate tinerilor și accesului echitabil la îngrijire.