„Nu mai pot”. Un fost star al fotbalului cere despăgubiri de 3,7 milioane de euro după infarct

Nu mai poate alerga nici 50 de metri. La șapte ani după infarctul de la antrenament, Casillas cere despăgubiri de milioane de euro de la Porto.

Casillas afirmă că infarctul miocardic suferit la baza de antrenament a FC Porto, în mai 2019, a fost cauzat de un exces de efort fizic. Șapte ani mai târziu, sechelele sunt încă prezente, conform as.com.

„Merg la sală, joc padel, dar nu pot alerga. Reușesc doar vreo 20 sau 50 de metri. Nu mai pot”, a declarat fostul portar în fața instanței portugheze. El a subliniat că era un fotbalist profesionist de primă mână și că viața sa s-a schimbat radical după acel moment.

Ce sumă cere și de la cine

Din totalul de 3,7 milioane de euro solicitat, Casillas revendică 2,5 milioane de euro reprezentând o prestație pentru Incapacitate Totală Permanentă. Suma echivalează cu 70% din salariul pe care l-ar fi încasat până în iunie 2021, când îi expira contractul.

Asiguratorul i-a virat deja 1,5 milioane de euro, suma maximă anuală pentru accidente de muncă. Porto susține că i-a plătit salariul integral pe perioada concediului medical. Ambele entități refuză să plătească sume suplimentare.

Medicul clubului contrazice acuzațiile

Medicul echipei, Nelson Puga, declarase la momentul incidentului că Casillas era „bine, stabil și cu problema rezolvată” și că efortul fizic de la antrenament nu avusese nicio legătură cu problema cardiacă. Potrivit lui Puga, portarul urma să se recupereze „perfect”.

Decizia finală aparține acum justiției portugheze.

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În 2022, clubul olandez Ajax a acceptat să plătească despăgubiri de 7,85 milioane de euro familiei fostului fotbalist Abdelhak Nouri, care a suferit leziuni cerebrale permanente după un stop cardiac în timpul unui meci amical din 2017. Clubul și-a asumat responsabilitatea pentru îngrijirea medicală deficitară acordată imediat după incident.

De asemenea, un fotbalist englez de 17 ani a obținut dreptul la despăgubiri de până la 7 milioane de lire sterline după ce a suferit un stop cardiac pe teren. În proces s-a arătat că medicii clubului nu au investigat corespunzător o anomalie cardiacă descoperită anterior. Întârzierea intervenției a dus la leziuni cerebrale severe.