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S-a trezit după operație cu 5 centimetri mai înalt. Cazul rar care i-a surprins pe medici

Martin, un tânăr de 18 ani din Slovacia, suferea de boala Scheuermann. După operația de corectare a coloanei, înălțimea sa a crescut de la 204 la 209 centimetri.
S-a trezit după operație cu 5 centimetri mai înalt. Cazul rar care i-a surprins pe medici
Andreea Tobias
11 iun. 2026, 08:07, Știrile zilei
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Un tânăr de 18 ani din Slovacia s-a trezit după operația la coloană vertebrală cu cinci centimetri în plus. Cazul lui Martin, tratat la Spitalul Universitar din Žilina, a atras atenția medicilor, scrie news.refresher.sk.

Martin suferea de boala Scheuermann, o afecțiune a discurilor intervertebrale care provoacă curbarea excesivă a coloanei și dureri cronice. Înainte de intervenție, tânărul măsura 204 centimetri.

Operația a fost făcută la secția de ortopedie pediatrică și spondilochirurgie a spitalului din Žilina, de o echipă condusă de medicul-șef Juraj Popluhár.

Alături de chirurgi, pacientul a fost îngrijit de asistente medicale, fizioterapeuți și alți specialiști.

Rezultatul a surprins și medicii

După corectarea deformării coloanei vertebrale, înălțimea lui Martin a ajuns la 209 centimetri. Creșterea cu cinci centimetri nu a fost scopul operației, ci un efect al îndreptării curburii patologice.

Spitalul a anunțat succesul intervenției pe rețelele sociale și i-a urat pacientului o recuperare rapidă. Unitatea medicală tratează în mod regulat cazuri similare din diferite regiuni ale Slovaciei, fiecare necesitând o abordare individuală.

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