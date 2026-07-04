Greșelile care îți golesc portofelul la supermarket. Cum să cheltuiești mai puțin la cumpărături

Una dintre cele mai frecvente greșeli este mersul la cumpărături fără un plan sau fără o listă. Specialiștii citați de MSN recomandă stabilirea meniului pentru câteva zile și verificarea alimentelor deja existente în frigider și cămară.

Astfel pot fi evitate achizițiile inutile, produsele cumpărate în dublu exemplar și risipa alimentară.

De asemenea, cumpărăturile făcute pe stomacul gol favorizează achizițiile impulsive, în special ale produselor mai scumpe și cu un conținut caloric ridicat.

Supermarketurile folosesc strategii care încurajează cumpărăturile impulsive

Experții atrag atenția că amplasarea produselor pe rafturi este gândită pentru a influența deciziile cumpărătorilor. Produsele cu marjă mare de profit sunt, de regulă, plasate la nivelul ochilor, în timp ce variantele mai ieftine se află pe rafturile inferioare.

Nici produsele expuse la capătul raioanelor nu sunt întotdeauna la reducere, astfel că verificarea prețului pe unitatea de măsură rămâne cea mai sigură metodă de comparație.

În plus, alimentele de bază, precum pâinea sau laptele, sunt amplasate în partea din spate a magazinelor pentru a determina clienții să parcurgă cât mai multe raioane.

Produsele gata preparate și apa îmbuteliată cresc valoarea bonului

Specialiștii recomandă evitarea fructelor și legumelor deja tăiate, precum și a preparatelor gata de consum. Aceste produse sunt mai scumpe deoarece includ costurile de procesare și ambalare.

Apa îmbuteliată poate reprezenta, la rândul ei, o cheltuială inutilă în zonele unde apa de la robinet este sigură pentru consum.

Brandurile proprii și magazinele de discount pot reduce costurile

Experții spun că multe produse comercializate sub marca magazinului sunt fabricate de aceiași producători care realizează și brandurile consacrate. Alegerea acestor produse poate reduce costurile cu 10-25%, fără diferențe importante de calitate.

Totodată, magazinele de tip discount oferă tot mai multe produse comparabile cu cele din supermarketurile tradiționale, dar la prețuri mai mici.

Risipa alimentară înseamnă bani pierduți

O altă greșeală este cumpărarea unor cantități prea mari de alimente perisabile. Specialiștii recomandă achiziționarea doar a cantităților care pot fi consumate înainte de expirare.

Ei atrag atenția și asupra interpretării greșite a etichetelor. În multe cazuri, mențiunile „A se consuma înainte de” sau „A se consuma până la” indică doar perioada optimă de consum din punctul de vedere al calității, nu al siguranței alimentare.

Programele de fidelitate și aplicațiile pot aduce economii importante

Experții recomandă verificarea ofertelor săptămânale și utilizarea aplicațiilor supermarketurilor înainte de cumpărături.

Înscrierea în programele de fidelitate este gratuită în majoritatea cazurilor și poate aduce reduceri exclusive. Economiile pot fi și mai mari dacă sunt combinate cupoanele digitale, cardurile de fidelitate și aplicațiile de tip cashback.

Potrivit specialiștilor, cele mai multe cheltuieli inutile la cumpărăturile alimentare sunt generate de lipsa planificării și de cumpărăturile impulsive. Studiile arată că persoanele care își planifică mesele, folosesc o listă și compară prețurile pe unitatea de măsură cumpără mai puțin, risipesc mai puține alimente și economisesc sume importante pe termen lung.