Mașinile electrice chinezești, interzise la sediul forțelor speciale britanice din cauza temerilor de spionaj

Mașinile electrice chinezești nu au voie să intre la sediul central al forțelor speciale britanice din Poole, Dorset. Potrivit The Telegraph, decizia a fost luată din cauza temerilor de spionaj.

Experții britanici cred că Beijingul ar putea folosi senzorii de la bordul mașinii pentru a spiona. Concret, senzorii ar putea fi folosiți pentru a cartografia locuri secrete, a urmări programul trupelor și a monitoriza desfășurarea unităților.

Restricția privind mașinile nu reprezintă o premieră

Restricția a fost impusă recent în mod oficial, dar măsuri asemănătoare au existat în trecut. Anul trecut, personalul de securitate a refuzat accesul unui militar aflat într-o mașină Volvo fabricată în China.

Totodată, se pare că personalul militar din mai multe unități britanice este obligat prin ordine ale comandanților locali să folosească doar parcările exterioare.

Riscuri legate de extragerea datelor

Vehiculele electrice moderne se bazează în mare măsură pe camere de înaltă definiție, radar, senzori cu ultrasunete și sisteme pentru navigație și detectarea pericolelor.

Experții în informații au avertizat că statul chinez ar putea invoca legislația internă privind securitatea națională pentru a forța producătorii să predea datele obținute de mașini. De asemenea, mașinile nu sunt foarte echipate cu sisteme de securitate cibernetică.

China domină sectorul vehiculelor electrice, reprezentând peste 70% din oferta globală în urma unei creșteri masive a exporturilor în 2025.

Controlul de securitate privind tehnologia auto s-a intensificat după ce autoritățile de transport din Norvegia și Danemarca au descoperit că autobuzele electrice Yutong ar putea fi controlate de la distanță de producător chinez.