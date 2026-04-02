Avertisment ANPC înainte de Paște: ce riști să pui pe masă fără să știi

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a anunțat că desfășoară, la nivel național, controale tematice înaintea Sărbătorilor Pascale, perioadă în care crește semnificativ consumul de produse alimentare specifice.

Verificările vizează în special produsele de post, peștele și preparatele din pește, carnea și produsele din carne – în special carnea de miel –, dar și produsele de panificație, dulciurile pe bază de cacao și vopseaua pentru ouă.

Consumatorii, parte esențială în prevenirea riscurilor

ANPC subliniază că eficiența controalelor depinde și de vigilența consumatorilor, care sunt încurajați să verifice cu atenție produsele înainte de cumpărare.

Carne și produse din carne: atenție la etichete și aspect

În cazul cărnii tocate, autoritatea recomandă evitarea produselor fără etichetă sau cu informații incomplete. Data de expirare trebuie să fie clar menționată și să nu fie modificată sau depășită.

Pentru carnea proaspătă, consumatorii sunt sfătuiți să urmărească aspectul: aceasta trebuie să aibă o culoare de la roz la roșu, consistență fermă și miros specific. Produsele cu aspect alterat sau miros neplăcut trebuie evitate.

De asemenea, ANPC atrage atenția asupra achizițiilor din surse neautorizate, precum vânzările ambulante, unde nu sunt garantate condițiile de igienă și depozitare.

Ouăle: coajă intactă și depozitare corectă

Ouăle trebuie cumpărate doar din spații autorizate și trebuie să aibă coaja curată, fără fisuri. La spargere, albușul trebuie să fie dens și transparent, iar gălbenușul bine delimitat.

Consumatorii sunt sfătuiți să verifice informațiile obligatorii, precum categoria de calitate, greutatea și data durabilității minimale, mai ales în cazul ouălor vândute vrac.

Produse de patiserie și dulciuri: igienă și ingrediente clare

În cazul produselor de patiserie, ANPC recomandă verificarea condițiilor de igienă: produsele trebuie protejate de praf și insecte, iar personalul trebuie să poarte echipament adecvat.

Etichetele trebuie să includă lista alergenilor și să menționeze eventualele ingrediente înlocuitoare. Pentru produsele din ciocolată, este importantă verificarea conținutului de cacao și a integrității ambalajului.

Vinuri și băuturi: fără impurități și cu etichete complete

Autoritatea recomandă verificarea clarității lichidului și a etichetei, care trebuie să conțină informații despre producător, concentrația alcoolică și lotul produsului. Vinul nu trebuie să prezinte depuneri sau impurități.

Vopseaua de ouă: risc pentru sănătate dacă este folosită greșit

ANPC avertizează că vopseaua utilizată pentru ouă trebuie să fie destinată exclusiv acestui scop. Utilizarea altor tipuri de vopsea, precum cele textile sau tipografice, poate reprezenta un pericol pentru sănătate.

Consumatorii sunt sfătuiți să cumpere vopsea doar din unități autorizate și să citească atent instrucțiunile de utilizare.

Acțiunile de control ale ANPC vor continua în perioada următoare, autoritatea anunțând că va monitoriza atent piața pentru a preveni comercializarea produselor neconforme în perioada sărbătorilor.