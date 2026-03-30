ANPC anunță o soluție pentru cei îndatorați. Cum poți intra în insolvență personală

Prin Direcția de Insolvență a Persoanelor Fizice, instituția oferă sprijin celor care au acumulat datorii și nu le mai pot gestiona. Procedura este reglementată de lege și poate duce, în anumite cazuri, chiar la ștergerea unei părți sau a întregii datorii.

Pentru a accesa această soluție, persoanele interesate trebuie să îndeplinească o serie de condiții și să depună documente care reflectă situația lor financiară.

Ce condiții trebuie să îndeplinești

Pentru deschiderea procedurii de insolvență, debitorii trebuie să notifice creditorii cu cel puțin 30 de zile înainte de depunerea cererii.

De asemenea, este necesară prezentarea documentelor care arată veniturile sau lipsa acestora, situația profesională și istoricul financiar din ultimii 3 ani, dar și estimări pentru următorii ani. Sunt obligatorii și documente fiscale, cazierul judiciar și fiscal, precum și raportul de la Biroul de Credit.

În unele cazuri, este necesar și un plan de rambursare a datoriilor, iar pentru anumite situații trebuie depus și extrasul din registrul regimurilor matrimoniale.

Cele trei variante de insolvență personală

Legea prevede trei tipuri de proceduri, în funcție de situația financiară a fiecărei persoane.

Plan de rambursare pe termen limitat Această procedură se aplică celor cu datorii mai mari de 60.750 lei, echivalentul a 15 salarii minime brute. Debitorul trebuie să plătească cel puțin jumătate din datorii într-o perioadă de maximum 5 ani. Avantajul major este că executările silite și dobânzile sunt suspendate, iar la final o parte din datorii poate fi ștearsă.

Procedura simplificată Este destinată persoanelor vulnerabile, cum sunt pensionarii sau cei cu capacitate de muncă redusă, care au datorii mai mici de 40.500 lei și nu dețin bunuri sau venituri urmăribile. După o perioadă de supraveghere de 3 ani, datoriile pot fi șterse integral.

Lichidarea de active Această variantă se aplică celor cu datorii mari, care nu pot achita cel puțin jumătate în 5 ani. Procedura presupune valorificarea bunurilor, urmată de plăți eșalonate, iar la final restul datoriilor este șters.



Statul stabilește un nivel minim de trai

Pentru a proteja persoanele aflate în insolvență, autoritățile au stabilit un nivel de trai rezonabil. Acesta include coșul minim lunar de consum pentru o familie standard formată din 2 adulți și 2 copii.

Valoarea acestui coș a fost actualizată recent, în martie 2026, în funcție de inflație, pentru a reflecta realitatea economică actuală.

Autoritățile pregătesc și modificări legislative importante pentru a face procedura mai accesibilă. Printre acestea se numără posibilitatea ca locuința familiei să fie protejată în anumite condiții, dar și scăderea pragului minim al datoriilor necesare pentru deschiderea procedurii, de la 15 la 10 salarii minime brute.

De asemenea, instituțiile financiare ar putea fi obligate să informeze clienții despre această opțiune atunci când apar întârzieri la plată mai mari de 90 de zile.

Unde pot cere ajutor românii

Cei interesați pot afla mai multe informații direct pe site-ul ANPC sau pot contacta consilierii Direcției de Insolvență a Persoanelor Fizice, în funcție de județul în care locuiesc.

Procedura poate reprezenta o soluție reală pentru cei care nu mai fac față datoriilor, oferind șansa unui nou început financiar și protecție împotriva presiunii creditorilor.