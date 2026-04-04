ANPC, amenzi de peste 6,3 milioane de lei pentru comercianții de carne de miel, dar și pentru proprietarii de restaurante

Sâmbătă, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a anunțat, că în urma controalelor desfășurate în această săptămână, au acordat peste 2.384 de amenzi cu o valoare de peste 6,3 milioane de lei.
Daiana Rob
04 apr. 2026, 11:47, Social

Controalele au avut loc în perioada 30.03 – 03.04, iar în cadrul controalelor la nivel național au fost verificați peste 1.700 de operatori economici, potrivit comunicatului transmis, sâmbătă, de ANPC.

În cadrul controalelor au fost verificate atât sediile fizice ale unor operatori comerciali, cât și activitatea unor vânzători din mediul online.

Inspectorii ANPC au găsit vânzători care vindeau cane de miel în spații neautorizate. Astfel, pentru neregulile găsite, inspectorii au dat 2.384 de amenzi în valoare de peste 6,3 milioane de lei, dar și

796 de avertismente  oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 160.000 de lei. Inspectorii au oprit temporar de la vânzare alimente de peste 3,2 milioane de lei, iar 18 operatori economici s-au ales cu oprirea activității până la remedierea deficiențelor.  

Iată neregulile găsite de inspectori în cadrul controalelor:

Aceștia au găsit operatori economici care prestau servicii în spații neautorizate, carne de pui friptă care avea și pene, dar și ouă sau carne de miel, preparate din carne, prăjituri sau creme care nu erau depozitate corespunzător. 

Inspectorii au mai găsit ouă sparte, dar și fisurate, care au avut și coaja murdară, dar și cutii sau pungi cu alimente care cu acumulări excesive de gheață. 

Au mai fost și restaurante care nu aveau uleiul schimbat în mod regulat, sau utilizau pentru gătit oale vechi, ciobite, dar și plite și tăvi vechi, cu depuneri, care nu erau spălate corespunzător. De asemenea, frigiderele erau murdare și necurățate de gheață, având depuneri de gheață, rugină, dar și resturi alimentare și impurități, potrivit ANPC.

Inspectorii au mai găsit și usturoi încolțit, precizând că a fost „depreciat calitativ”, precum și carne alterată.

 

