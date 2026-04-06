Haine și parfumuri de contrabandă de 150.000 de lei, aduse din Turcia, găsite la Constanța

Prima cantitate de mărfuri a fost găsită, vineri, de o patrulă cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Negru Vodă. Polițiștii au găsit în mașina unui român, mai multe sacoșe cu haine și cutii cu încălțăminte, susceptibile a fi contrafăcute. Acestea aveau o valoare estimată de 40.725 de lei.

Sâmbătă, la amiază, polițiștii din cadrul Gărzii de Coastă Sectorul Poliției de Frontieră Ostrov au găsit un alt cetățean român, care venea din Turcia. Acesta avea în mașină haine, dar și articole de marochinărie și parfumuri de contrabandă în valoare de 47.565 de lei.

Duminică, în apropierea fostei frontiere de la Vama Veche, pe DN 39, polițiștii au găsit, într-un autocar care venea din Turcia, haine, dar și parfumuri, cu o valoare estimată de 61.000 de lei. Hainele aparțineau unei singure persoane. Este vorba de 21 de parfumuri și 63 de articole vestimentare de contrabandă.

„În toate cazurile privind bunurile susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală, polițiștii de frontieră efectuează cercetări pentru punere în circulație a unor produse purtând mărci identice sau similare cu mărci înregistrate, iar bunurile au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor”, transmite Garda de Coastă.

Reamintim că, tot în minivacanța de Paște și de Florii, polițiștii de frontieră Giurgiu au descoperit haine și încălțăminte de contrabandă, în valoare de peste 1 milion de lei, dar și țigări.