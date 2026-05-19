Administrația Portului Constanța, amendată cu aproape 1,6 milioane de lei de Consiliul de Supraveghere din Domeniul Naval. Ce au descoperit specialiștii din domeniul concurenței

Consiliul de Supraveghere din Domeniul Naval (CSDN), entitate care funcționează sub umbrela Consiliului Concurenței, a sancționat Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” SA Constanța (CN APM SA) cu o amendă în valoare de 1.595.087 lei, au transmis, marți, reprezentanții autorității naționale din domeniul concurenței.
Sursa foto: Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” SA Constanța
Mădălina Prundea
19 mai 2026, 15:53, Economic
Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” SA Constanța nu a respectat măsurile impuse în anul 2025 referitoare la organizarea serviciului de remorcare a navelor maritime în portul Constanța, astfel că a fost amendată cu aproape 1,6 milioane de lei.

Mai mult, CSDN a impus amenzi cominatorii în valoare de 12.546 lei, reprezentând 1% din cifra de afaceri zilnică medie din anul 2025, pentru fiecare zi de întârziere. Aceste amenzi se aplică până la implementarea măsurilor obligatorii dispuse prin Decizia nr. 1/20251.

Deciziile CSDN sunt obligatorii și nerespectarea măsurilor impuse prin acestea constituie contravenție și se sancționează cu amendă. CSDN poate aplica amenzi cominatorii pentru fiecare zi de întârziere a implementării măsurilor dispuse, pentru a determina părțile vizate să se conformeze. Deciziile CSDN prin care se aplică amenzi sunt executorii.

Traseul deciziei

Potrivit sursei citate, în 2025, CSDN a constatat că administrația portului Constanța nu a respectat prevederile europene de stabilire a unui cadru privind furnizarea de servicii portuare și a normelor privind transparența financiară a porturilor și nu a organizat serviciul de remorcare a navelor maritime în conformitate cu legislația europeană.

Măsurile impuse de CSDN au vizat stabilirea, în termen de 60 de zile, a cerințelor pentru furnizarea serviciilor portuare de remorcare a navelor maritime în portul Constanța, conform reglementărilor europene, astfel încât acestea să fie transparente, obiective și nediscriminatorii.

„Administrația portuară avea obligația de a impune companiilor care doresc să presteze acest serviciu portuar cerințe minime privind acordarea sau refuzarea furnizării de servicii portuare de remorcare în portul Constanța, cu respectarea reglementărilor europene. De asemenea, administrația portuară trebuia să elaboreze un calendar de implementare a măsurilor dispuse și să informeze CSDN cu privire la stadiul fiecărei etape implementate”, potrivit documentului transmis de Consiliul Concurenței.

Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA (CNAPM) a fost înființată în 1998, prin reorganizarea Regiei Autonome Administrația Portului Constanța și este controlată de Ministerul Transporturilor, care deține pachetul majoritar de 80%, alături de Fondul Proprietatea, cu 20% din acțiuni.

