Țigări, dar și haine de contrabandă de peste 1 milion de lei, găsite în Vama Giurgiu de Florii și Paștele Catolic

Polițiștii de Frontieră din Giurgiu au găsit, de Paștele Catolic, asupra unor cetățeni turci, bulgari și români, marfă de contrabandă precum 820 de pachete de țigări din Turcia sau Bulgaria, dar și peste 6.800 de pachete cu haine, parfumuri sau pantofi de contrabandă.
Daiana Rob
06 apr. 2026, 13:26, Social

„În urma controalelor efectuate, au fost descoperite aproximativ 6.800  articole vestimentare, încălțăminte, produse de marochinărie și parfumerie, inscripționate cu denumirea unor mărci protejate și susceptibile a fi contrafăcute, precum și 16.400 de țigarete (820 de pachete) de diferite mărci, cu timbru de acciză turcesc și bulgăresc”, potrivit Poliției de Frintieră Giurgiu.

Autoritățile de frontieră au precizat că bunurile aparțineau unor cetățeni turci, bulgari și români, care nu au putut prezenta documente de proveniență sau autentificare pentru mărfuri.

Mărfurile contrafăcute valorează peste 1 milion de lei

Valoarea mărfurilor contrafăcute este de 1.585.000 de lei, potrivit polițiștilor de frontieră, iar valoarea țigaretelor este de 24.600 de lei. Acestea au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor.

Mărfurile au fost descoperite în cadrul unui control rutier, comun, în zona de frontieră, fiind verificate mașinile care se deplasau pe ruta Turcia – România și Bulgaria – România.

În toate cazurile, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de punere în circulație a unui produs purtând o marcă înregistrată fără drept și contrabandă”, informează Poliția de Frontieră Giurgiu.

Un român care conducea o mașină cu numere false, prins la frontieră

Separat, vineri, polițiștii de Frontieră din Bechet au descoperit un român care conducea o mașină înmatriculată în Polonia, care avea plăcuțe false.

Totodată, în aceeași perioadă, în data de 03.04.2026, în jurul orei 19:40, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Bechet, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe DN 54A, au oprit pentru control un autoturism înmatriculat în Polonia.

În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că documentele prezentate nu îndeplineau condițiile de autenticitate, iar în urma interogării bazelor de date specifice, numerele de înmatriculare montate pe autoturism erau atribuite unui alt autovehicul”, informează Poliția de Frontieră Giurgiu.

Bărbatul a fost dus la sediul Poliției de Frontieră pentru continuarea cercetărilor. Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de punere în circulație sau conducerea pe drumurile publice a unui vehicul neînmatriculat, conducerea unui vehicul cu numere false, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals.

