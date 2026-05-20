Incendiu puternic la un beach bar din Mamaia. Construcția a fost cuprinsă complet de flăcări

Un incendiu a izbucnit marți seară la un beach bar din stațiunea Mamaia, iar mai multe echipaje de pompieri au intervenit pentru stingerea flăcărilor.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Dobrogea, incendiul a fost semnalat în dispecerat în cursul serii, iar la fața locului au fost trimise mai multe autospeciale de intervenție.

La sosirea pompierilor, focul se manifesta generalizat și cuprinsese întreaga construcție.

„La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat la întreaga construcție. Forțele de intervenție au realizat dispozitive pentru limitarea propagării și lichidarea incendiului”, au transmis reprezentanții ISU Dobrogea.

Din fericire, în urma incendiului nu au fost înregistrate victime.

Potrivit pompierilor, beach barul a ars pe o suprafață de aproximativ 250 de metri pătrați.

Autoritățile au precizat că, în acest moment, cauza izbucnirii incendiului este în curs de cercetare.