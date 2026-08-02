Trucul ieftin cu bicarbonat de sodiu care redă strălucirea pereților, podelelor și veselei

Bicarbonatul de sodiu nu este util doar la gătit – poate elimina urme greu de scos de pe pereți, podele și veselă. Iată cum se folosește corect pe fiecare tip de suprafață, fără riscul de a o deteriora, conform Real Simple.

Bicarbonatul de sodiu este mult mai util decât pare la prima vedere. Îl folosim la copt, dar și pentru curățenie și dezodorizare. Este ieftin, ecologic și blând cu majoritatea suprafețelor din casă. Poate elimina, surprinzător, și urme greu de scos altfel. Vorbim despre zgârieturi pe pereți, podele și chiar veselă.

Cum cureți urmele de pe pereți

Pereții se murdăresc rapid în zonele cu trafic intens. Nu freca niciodată aceste urme cu un burete abraziv. Riști să deteriorezi finisajul vopselei de pe perete. Bureții din spumă de melamină ajută, dar costă mult în timp. Bicarbonatul de sodiu oferă o alternativă mai ieftină și mai sustenabilă. Un producător recomandă o linguriță de bicarbonat cu apă fierbinte. Amestecul se aplică cu un burete neabraziv, ușor stors. Freacă ușor pata, apoi șterge cu o cârpă curată și umedă.

Zgârieturile de pe podea dispar la fel de ușor

Urmele de pantofi de pe gresie sau parchet se curăță similar. Bicarbonatul este un abraziv fin, care nu zgârie suprafața. Testează totuși mai întâi într-o zonă mai puțin vizibilă. Presară un strat subțire de bicarbonat direct peste urmă. Lustruiește cu un burete umed, neabraziv, până dispare pata. La final, șterge cu apă curată pentru a elimina reziduul pudros.

Farfuriile își recapătă luciul, fără produse speciale

Multe farfurii capătă, în timp, urme argintii lăsate de tacâmuri. Sunt doar depuneri de metal, nu zgârieturi permanente în porțelan. Bicarbonatul de sodiu le poate îndepărta cu puțin efort.

Bicarbonatul rămâne o variantă la fel de eficientă și ieftină. Pregătește o pastă din bicarbonat și apă, apoi curăță cu mișcări circulare. Folosește un burete neabraziv și puțină presiune suplimentară dacă e nevoie. Pentru urmele mai rezistente, un amestec mai uscat funcționează adesea mai bine.