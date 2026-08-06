„Coliva de struguri”, tradiția mai puțin cunoscută de 6 august

Schimbarea la Față a Domnului este prăznuită pe 6 august. Ziua amintește de momentul în care Iisus s-a arătat în slavă dumnezeiască pe Muntele Tabor. Potrivit tradiției, atunci L-au văzut transfigurat apostolii Petru, Iacov și Ioan. Chipul Său strălucea ca soarele, iar veșmintele deveniseră albe ca lumina.

Semnificația religioasă a evenimentului

Potrivit tradiției bisericești, minunea a avut loc cu puțin timp înainte de Patimile Mântuitorului. Scopul ei a fost să întărească credința ucenicilor înainte de răstignire. Astfel, ei nu aveau să se deznădăjduiască în fața evenimentelor ce urmau. Alături de Iisus s-au arătat și proorocii Moise și Ilie, reprezentând Legea și Profeții din Vechiul Testament.

De ce se sfințesc strugurii pe 6 august

În această zi, agricultorii duc la biserică struguri și alte roade ale pământului pentru a fi binecuvântate.

Tradiția spune că darurile trebuie mai întâi sfințite de preot, apoi împărțite ca pomană. Strugurii binecuvântați sunt numiți, în unele zone, „coliva de struguri”.

Obiceiul are rădăcini vechi în practica bisericească a aducerii primelor roade ca mulțumire adusă lui Dumnezeu. Până la această dată, mulți credincioși evitau să guste struguri din noua recoltă. Se credea că abia după sfințire pot fi consumați fără oprelișuri.

Fiind zi de praznic în timpul Postului Adormirii Maicii Domnului, Biserica a rânduit și dezlegare la pește, vin și untdelemn.