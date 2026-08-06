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De ce să ții Postul Sfintei Mării și care este semnificația celor 14 zile de înfrânare

Perioada postului Sfintei Maria durează 14 zile și este dedicată rugăciunii, înfrânării și pregătirii sufletești pentru una dintre cele mai mari sărbători închinate Fecioarei Maria.
De ce să ții Postul Sfintei Mării și care este semnificația celor 14 zile de înfrânare
Laura Buciu
06 aug. 2026, 08:26, Cultură-Media
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Potrivit tradiției ortodoxe, postul amintește de perioada în care Maica Domnului s-a pregătit prin rugăciune și post înainte de trecerea la cele veșnice. Deși învățătura despre Adormirea Maicii Domnului se bazează în mare parte pe tradiția Bisericii, postul a fost instituit pentru a-i îndemna pe credincioși să urmeze exemplul de smerenie, curățare și credință atribuit Fecioarei Maria.

Cele 14 zile de post au o semnificație spirituală aparte. În această perioadă, credincioșii sunt chemați nu doar la înfrânare alimentară, ci și la intensificarea rugăciunii, la participarea la slujbele religioase, la spovedanie și împărtășanie, precum și la fapte de milostenie. În tradiția ortodoxă, postul este privit ca un mijloc de apropiere de Dumnezeu și de întărire a vieții duhovnicești.

Unul dintre cele mai aspre posturi

Din punct de vedere alimentar, Postul Sfintei Mării este considerat unul dintre cele mai aspre posturi de peste an. În cele mai multe zile se consumă alimente de origine vegetală, iar dezlegare la pește are loc doar pe 6 august, de sărbătoarea Schimbării la Față a Domnului.

Puterea rugăciunii din acest post

În această perioadă, în biserici se oficiază zilnic slujba Paraclisului Maicii Domnului, una dintre cele mai cunoscute rugăciuni dedicate Fecioarei Maria. Mulți credincioși aleg să participe la aceste slujbe, considerând că rugăciunile rostite în timpul postului sunt un prilej de întărire sufletească și de cerere a ajutorului divin.

Postul se încheie în ajunul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, marcată la 15 august. Ziua este una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății răsăritene, fiind dedicată comemorării trecerii Maicii Domnului din viața pământească la cea veșnică.

În România, sărbătoarea are o puternică încărcătură religioasă și culturală, fiind prilej de pelerinaje la marile mănăstiri și de celebrare a onomasticii pentru milioane de persoane care poartă numele Maria și derivatele acestuia.

 

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