SUA aprobă primul vaccin antigripal pe bază de ARNm pentru persoanele de peste 50 de ani

„Gripa rămâne o provocare majoră pentru sănătatea publică, iar mFLUSIVA oferă o nouă opțiune importantă pentru vârstnicii din America. Această aprobare reflectă, de asemenea, potențialul continuu al platformei noastre ARNm de a răspunde unor provocări importante din domeniul sănătății publice prin inovare științifică”, a declarat directorul general al Moderna, Stephane Bancel.

În studiul realizat de Moderna, noul vaccin s-a dovedit cu aproximativ 27% mai eficient în sezonul virusurilor respiratorii 2024-2025 decât vaccinurile antigripale standard, potrivit CNN. La studiu au participat peste 40.000 de adulți cu vârsta de 50 de ani și peste.

Printre reacțiile adverse raportate s-au numărat durerea la locul injectării, sensibilitatea și inflamarea ganglionilor limfatici, oboseala, durerile de cap, durerile musculare sau articulare, greața ori vărsăturile și febra.

În cazul vaccinurilor antigripale existente până acum, specialiștii aleg tulpinile de virus care vor fi incluse în vaccinurile de toamnă încă din luna februarie.

Când va fi disponibil vaccinul

Vaccinul ARNm al Moderna necesită un interval mai scurt între alegerea tulpinilor și distribuirea vaccinului, ceea ce ar putea permite o potrivire mai bună între imunitatea oferită și tulpinile de gripă care circulă efectiv în sezonul respectiv.

Moderna estimează că vaccinul va fi disponibil în această toamnă.

În februarie, FDA a refuzat inițial să analizeze cererea Moderna pentru aprobarea noului vaccin antigripal, invocând studii clinice insuficiente, în ciuda unor evaluări anterioare contradictorii din cadrul agenției. Aproximativ două săptămâni mai târziu, instituția și-a schimbat poziția și a acceptat să analizeze vaccinul.

Moderna folosește tehnologia ARNm și pentru vaccinurile sale împotriva COVID-19. Și Pfizer dezvoltă vaccinuri antigripale bazate pe aceeași tehnologie. Un vaccin ARNm al Moderna care protejează atât împotriva COVID-19, cât și a gripei a fost aprobat în Europa la începutul lui 2026.

Deși dezvoltarea rapidă a vaccinurilor ARNm împotriva COVID-19 în timpul pandemiei a fost considerată una dintre realizările importante ale primului mandat al lui Donald Trump, cea de-a doua administrație a sa și-a retras sprijinul pentru tehnologia ARNm în domeniul bolilor infecțioase.

22 de proiecte dedicate dezvoltării vaccinurilor, anulate

În august 2025, Departamentul pentru Sănătate și Servicii Umane al SUA a anulat 22 de proiecte în valoare totală de aproximativ 500 de milioane de dolari dedicate dezvoltării vaccinurilor ARNm.

Secretarul pentru Sănătate, Robert F. Kennedy Jr., a susținut, fără dovezi, că „aceste vaccinuri nu oferă protecție eficientă împotriva infecțiilor tractului respirator superior, precum COVID și gripa”.

Totuși, în iunie, comitetul consultativ independent al FDA pentru vaccinuri, format din nouă medici și oameni de știință specializați în vaccinologie, a votat în unanimitate că beneficiile noului vaccin Moderna depășesc riscurile. Comitetul a susținut aprobarea completă a vaccinului pentru adulții cu vârste între 50 și 64 de ani și aprobarea accelerată pentru persoanele de 65 de ani și peste, care presupune desfășurarea unor studii suplimentare pentru confirmarea beneficiilor clinice.

În mod obișnuit, după aprobarea unui nou vaccin, Comitetul Consultativ pentru Practici de Imunizare al Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA (CDC) analizează datele și stabilește dacă recomandă utilizarea acestuia. Însă, în martie, un judecător federal a decis că Robert F. Kennedy Jr. nu a respectat procedurile legale atunci când a înlocuit toți membrii comitetului, iar acesta nu s-a mai întrunit de atunci. Următoarea ședință este programată în prezent pentru luna octombrie.