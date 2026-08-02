Care este principalul motiv pentru care mâncarea se lipește de tigaie în timp ce gătești. Explicațiile unui bucătar profesionist

S-ar putea să dai vina automat pe vasele de gătit pe care le folosești atunci când mâncarea se lipește de tigaie, notează Mirror.

Nu vasele de gătit sunt problema

Totuși, bucătarul profesionist Justin Chapple a spus că probabil nu este cazul. În realitate, este ceva ce faci prea devreme, fără intenție.

Acesta a împărtășit sfaturi astfel încât oamenii să nu mai facă această greșeală iar și iar.

El spune că nu trebuie să cumperi mai multe oale și tigăi în casă. Trebuie doar să schimbi modul în care gătești.

Justin Chapple a dezvăluit primele trei motive pentru care mâncarea se lipește cel mai probabil de tigaie și cum să eviți aceste capcane comune, astfel încât să poți pregăti mese delicioase fără bătaie de cap, de fiecare dată.

Întorci mâncarea prea repede

El crede că probabil „încerci să întorci mâncarea prea devreme”, ceea ce cauzează lipirea inutilă a acesteia. Ea reprezintă „cea mai frecventă greșeală” pe care o fac oamenii atunci când gătesc.

Chapple a explicat că mâncarea „se va dezlipi singură” atunci când este gata să fie întoarsă.

„Dacă se opune, mai așteaptă un minut, pentru că probabil nu este încă gata”, a specificat el.

Nu preîncălzești corect tigaia

De asemenea, el a subliniat că preîncălzirea incorectă a tigăii este un alt motiv pentru care mâncarea se lipește. Obținerea temperaturii potrivite asigură încălzirea uniformă a tigăii și oferă o experiență de gătit mult mai bună în general.

Bucătarul a remarcat că „nu trebuie să fie prea cald și nici prea rece” pentru cele mai bune rezultate.

Indiferent de grăsimea pe care o alegeți, aceasta ar trebui să „sclipească în loc să fumege”. Afumarea este un semn că tigaia este mult prea fierbinte și trebuie luată imediat de pe foc, conform aceleiași surse.

Focul e prea mare

O altă problemă este că „focul este prea mare” și mâncarea ajunge să se ardă înainte să ai măcar ocazia să o întorci. Acest lucru nu este ideal, mai ales dacă gătești pui, de exemplu, unde vei rămâne cu o parte arsă și o parte gătită corespunzător.

Chapple a explicat că acest lucru poate strica tigăile antiaderente și le poate face complet inutile.

El a sfătuit să reduceți focul atât la preîncălzire, cât și în timpul gătirii. Acesta a adăugat că „deși mâncarea poate dura puțin mai mult pentru a se găti, veți avea mult mai mult control”.

De asemenea, a specificat că „preîncălzirea corectă, controlul temperaturii și eliberarea naturală a alimentelor înainte de a le întoarce sunt tehnici esențiale pentru prevenirea lipirii, indiferent de materialul vasului de gătit”.