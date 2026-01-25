Prima pagină » Știri externe » Proteste la un centru de detenție din Texas unde se află un băiat de 5 ani și tatăl său, reținuți de agenți de imigrări în Minnesota

Zeci de familii de imigranți au protestat sâmbătă în spatele gardurilor unui centru de detenție din Texas, unde un băiat ecuadorian în vârstă de 5 ani și tatăl său au fost trimiși săptămâna aceasta, după ce au fost reținuți în Minnesota.
Foto: Hepta via Mediafax Foto
Laurențiu Marinov
25 ian. 2026, 10:20, Știri externe

Fotografiile aeriene realizate de Associated Press au arătat copii și părinți la Centrul Rezidențial Familial din Sudul Texasului îmbrăcați în jachete și pulovere, unii dintre ei purtând pancarte pe care scria „Libertad para los niños” – „Libertate pentru copii”.

„Mesajul pe care vrem să-l transmitem este să ne trateze cu demnitate și conform legii. Suntem imigranți, cu copii, nu infractori”, a declarat Maria Alejandra Montoya Sanchez, în vârstă de 31 de ani, pentru AP într-un interviu telefonic din centrul de detenție, după demonstrație. Ea și fiica ei de 9 ani sunt ținute la Dilley din octombrie.

Reținerea lui Liam Conejo Ramos, în vârstă de 5 ani, și a tatălui său, Adrian Alexander Conejo Arias, în Minnesota, marți, a devenit o altă paratrăznet pentru diviziunile americane privind imigrația sub administrația Trump. Versiunile oferite de oficialii guvernamentali, avocatul familiei și vecinii oferă versiuni contradictorii despre dacă părinților li s-a oferit posibilitatea adecvată de a lăsa copilul în grija altcuiva.

Sâmbătă, la Minneapolis, un ofițer federal de imigrări a împușcat mortal un bărbat , atrăgând sute de protestatari pe străzile înghețate și amplificand tensiunile într-un oraș deja zguduit de un alt atac armat fatal cu câteva săptămâni în urmă.

