Prima pagină » Știri externe » Zelenski discută cu liderii din Qatar și Emiratele Arabe Unite

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a discutat despre atacurile iraniene cu președintele Mohamed bin Zayed Al Nahyan și cu emirul Qatarului, Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani.
Sursă foto: Hepta via Mediafax
Andrei Rachieru
03 mart. 2026, 20:57, Știri externe

Ucraina are o experiență solidă în contracararea dronelor și a rachetelor, acumulată în cei patru ani de confruntare cu valuri de atacuri rusești.

„Am discutat cum putem ajuta în această situație și cum putem sprijini protecția vieților. S-a convenit ca echipele noastre să colaboreze în acest sens”, a declarat Zelenski după convorbirea cu liderul EAU.

După apelul cu Sheikul Tamim, Zelenski a adăugat că echipele ucrainene și qatareze vor rămâne în contact pentru a „stabili cum putem oferi împreună o protecție mai mare oamenilor”.

Oficialii de la Kiev spun că Ucraina este gata să trimită specialiști în drone în Orientul Mijlociu pentru a ajuta la neutralizarea dronelor iraniene, dacă partenerii săi vor ajuta la medierea unui armistițiu în războiul cu Rusia.

