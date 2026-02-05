Ivan, despre prețul gazelor: Garanția sigură este că omul nu o să aibă o preț mai mare decât astăzi

„Oamenii de acasă trebuie să știe că nu vor crește prețurile la gaze naturale în mod cert până anul viitor, în 31 martie 2027”, a declarat, joi, ministrul Bogdan Ivan.

Acesta a explicat cum va funcționa controlul pe tot lanțul de distribuție.

„În clipa în care plafonezi prețul de la producător pus tot lanțul până la consumatorul final, este evident că are niște marje în care ei pot să vină cu diferite tarife, dar te asiguri că prețul final, indiferent de modul în care sunt aceste marje stabilite, nu o să depășească prețul aflat în plată astăzi. Deci asta este garanția sigură pentru oamenii, că în momentul de față, așa cum am gândit acest mecanism la care lucrăm și este într-o fază tehnică foarte avansată, pe tot lanțul, omul la final, când o să vină factura, nu o să aibă o preță mai mare decât astăzi, cel puțin până 31 martie 2027”.

Ministrul a pus această stabilitate și pe seama noilor exploatări din Marea Neagră.

„Iar acest lucru vine concomitent, cu o perioadă în care piața se pregătește foarte mult pentru această eliminare a plafonului și să se regleze mecanismele interne și după o alocare suplimentară de circa 8 miliarde de metri cubi în piața din România, numai în urma exploatării perimetrului Neptun Deep din Marea Neagră. Adică o să avem mai multă lichiditate în piață, automat având mai multe gaze, prețul o să scadă natural pe tot lanțul”.

„Vorbim inclusiv de o scădere a prețului”

Ministrul a subliniat că noul cadru ar putea aduce chiar ieftiniri.

„Avantajul foarte mare a acestui mecanism este faptul că prețul va putea, în condiții de concurență în piață, să ducă și la o scădere. Adică să nu vorbim doar de un plafon care limitează creșterea, dar să vorbim inclusiv despre o scădere a prețului, în condițiile în care deja vedem o tendință foarte clară în piață, atât pentru consumatorii casnici cât și pentru consumatorii industriari, de a avea o scădere a prețului la gaze naturale”.