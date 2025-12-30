Curs valutar, 30 decembrie. Euro continuă să crească

Moneda europeană continuă să urce, fiind cotată de BNR, la 5,0963 lei. De asemenea, dolarul american, francul elvețian și lira sterlină s-au apreciat până la 4,3286 lei, respectiv 5,4911 lei și 5,8521 lei.

Gramul de aur a fost 609,8475 lei, mai ieftin cu mai mult de 10 lei față de ziua anterioară. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a urcat până la 5,9352 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate marți de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON Euro EUR 5,0963 Dolarul SUA USD 4,3286 Francul elvețian CHF 5,4911 Lira sterlină GPB 5,8521 Gramul de aur XAU 609,8475 Dolarul australian AUD 2,9036 Dolarul canadian CAD 3,1630 Coroana cehă CZK 0,2101 Coroana daneză DKK 0,6823 Lira egipteană EGP 0,0907 100 Forinți maghiari HUF 1,3195 100 Yeni japonezi JPY 2,7775 Leul moldovenesc MDL 0,2581 Coroana norvegiană NOK 0,4313 Zlotul polonez PLN 1,2052 Coroana suedeză SEK 0,4713 Lira turcească TRY 0,1007 Rubla rusească RUB 0,0550 Leva bulgărească BGN 2,6057 Randalul sud-african ZAR 0,2602 Realul brazilian BRL 0,7770 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6193 Rupia indiană INR 0,0482 100 Woni sud-coreeni KRW 0,2998 Peso-ul mexican MXN 0,2410 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5136 Dinarul sârbesc RSD 0,0434 Hryvna ucraineană UAH 0,1020 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1786 Bahtul thailandez THB 0,1377 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5562 100 Rupii indoneziene IDR 0,0258 Shekelul israelian ILS 1,3612 100 Coroane islandeze ISK 3,4575 Ringgitul malaysian MIR 1,0696 Peso-ul filipinez PHP 0,0735 Dolarul singaporez SGD 3,3751 DST XDR 5,9352

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.