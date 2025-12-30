Prima pagină » Economic » Curs valutar, 30 decembrie. Euro continuă să crească

Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru marți, 30 decembrie 2025.
Curs valutar, 30 decembrie. Euro continuă să crească
Maria Miron
30 dec. 2025, 13:27, Economic

Moneda europeană continuă să urce, fiind cotată de BNR, la 5,0963 lei. De asemenea, dolarul american, francul elvețian și lira sterlină s-au apreciat până la 4,3286 lei, respectiv 5,4911 lei și 5,8521 lei.

Gramul de aur a fost 609,8475 lei, mai ieftin cu mai mult de 10 lei față de ziua anterioară. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a urcat până la 5,9352 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate marți de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda

Simbol

RON

Euro

EUR

5,0963

Dolarul SUA

USD

4,3286

Francul elvețian

CHF

5,4911

Lira sterlină

GPB

5,8521

Gramul de aur

XAU

609,8475

Dolarul australian

AUD

2,9036

Dolarul canadian

CAD

3,1630

Coroana cehă

CZK

0,2101

Coroana daneză

DKK

0,6823

Lira egipteană

EGP

0,0907

100 Forinți maghiari

HUF

1,3195

100 Yeni japonezi

JPY

2,7775

Leul moldovenesc

MDL

0,2581

Coroana norvegiană

NOK

0,4313

Zlotul polonez

PLN

1,2052

Coroana suedeză

SEK

0,4713

Lira turcească

TRY

0,1007

Rubla rusească

RUB

0,0550

Leva bulgărească

BGN

2,6057

Randalul sud-african

ZAR

0,2602

Realul brazilian

BRL

0,7770

Renminbi-ul chinezesc

CNY

0,6193

Rupia indiană

INR

0,0482

100 Woni sud-coreeni

KRW

0,2998

Peso-ul mexican

MXN

0,2410

Dolarul neo-zeelandez

NZD

2,5136

Dinarul sârbesc

RSD

0,0434

Hryvna ucraineană

UAH

0,1020

Dirhamul Emiratelor Arabe

AED

1,1786

Bahtul thailandez

THB

0,1377

Dolarul din Hong Kong

HKD

0,5562

100 Rupii indoneziene

IDR

0,0258

Shekelul israelian

ILS

1,3612

100 Coroane islandeze

ISK

3,4575

Ringgitul malaysian

MIR

1,0696

Peso-ul filipinez

PHP

0,0735

Dolarul singaporez

SGD

3,3751

DST

XDR

5,9352

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.

