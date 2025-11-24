Vicepremier: 83 de companii centrale au pierderi istorice de aproximativ 14 miliarde de lei

Vicepremierul a spus că proiectele vizează în primul rând eliminarea conducerilor interimare de la toate companiile de stat, un jalon în PNRR cu termen 31 martie 2026, dar și începerea reformei în cadrul companiilor de stat. Conform oficialului, un jalon cu termen la 31 august 2026 vizează restructurarea a cel puțin trei companii.

„Dincolo de Planul Național de Reziliență și Redresare, trebuie să punem bazele unei reforme reale a companiilor de stat și să nu ne oprim doar la aceste jaloane. Este o nevoie pe care societatea o resimte, este o nevoie pe care România o are, aceea de a face curățenie, de a face ordine și de a eficientiza aceste companii, astfel încât ele să fie cu adevărat în serviciu cetățeanului, în serviciu public și să nu producă pierderi”, a spus Oana Gheorghiu.

Ea susține că în România sunt 1.502 companii de stat, „un număr foarte mare”.

„230 dintre acestea sunt companii centrale, 1.272 sunt la nivel local, sub autoritățile locale. Dintre cele de la nivel central, 83 de companii concentrează cele mai mari pierderi și vorbim de pierderi istorice care se ridică la aproximativ 14 miliarde de lei. De la aceste realități pornim”, a spus vicepremierul.

Oana Gheorghiu a anunțat lansarea unui registru unic al companiilor de stat, despre care spune că va avea rolul „de a da statului român o imagine clară a ceea ce deține în orice clipă”.

„Ne-am propus să începem cu 10 companii. E ca un proiect pilot în care vom testa acest flux de lucru. Aceste 10 companii urmează să fie selectate, încă nu au fost selectate, în urma unui proces de consultare cu cele două ministere, transporturi și energie”, a mai anunțat vicepremierul.