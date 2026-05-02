Laureata Nobel pentru Pace, Narges Mohammadi, internată în spital. Familia sa este îngrijorată că ar fi „prea târziu”

Familia activistei pentru drepturile omului, Narges Mohammadi, a descris transferul ei la spital drept o „măsură luată în ultimul moment”. Apropiații săi și-au exprimat îngrijorarea că decizia ar fi fost luată „prea târziu”, potrivit Euronews.

„Potrivit neurologului, în ciuda problemelor cardiace grave, tratarea afecțiunii neurologice este acum prioritatea clinică”, a declarat Mustafa Nili, avocatul laureatei Nobel, Narges Mohammadi.

Mohammadi, a fost reținută în timpul unui protest în orașul Mashhad, cu câteva săptămâni înainte de începerea protestelor din Iran din luna ianuarie. Ulterior, activista a fost transferată într-o închisoare din Zanjan.

Femeia, transferată de la închisoare la spital

Fundația „Narges Mohammadi” precizează că femeia, cu vârsta de 53 de ani, a fost transferată de la închisoare la spital în urma unei „deteriorări catastrofale a stării sale fizice”.

Susținătorii acesteia avertizau de luni de zile cu privire la starea ei de sănătate, anunțând la sfârșitul lunii martie că aceasta ar fi suferit un atac de cord, dar nu a primit îngrijiri medicale adecvate.

Comitetul Nobel și-a exprimat îngrijorarea

Reamintim că joi, Comitetul Nobel și-a exprimat îngrijorarea pentru starea de sănătate a activistei, care a fost laureată a premiului Nobel pentru Pace în anul 2023.

„Sperăm că autoritățile iraniene o vor elibera, astfel încât să poată beneficia de tratament medical adecvat”, a declarat atunci Kristian Berg Harpviken, secretarul comitetului Nobel norvegian.

Narges Mohammadi, în vârstă de 53 de ani, a fost arestată de mai multe ori în Iran în ultimele decenii din cauza activității sale. Femeia a devenit cunoscută pentru eforturile sale în favoarea drepturilor omului din Iran. Ea este descrisă ca „un simbol aș rezistenței” de tinerii care participă la demonstrațiile antiguvernamentale.